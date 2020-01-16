Україні необхідно зайнятися своєю морською безпекою, поки не стало занадто пізно щось змінювати

Президент РФ Володимир Путін зробив заяву, яка може вказувати на те, що існує реальна загроза безпеці України

Таку думку озвучив в інтерв'ю Главкому колишній прем'єр-міністр, екс-представник України у підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук.

Нагадаємо, що Євген Марчук каже про заяву президента Росії Володимира Путіна, коли він назвав Причорномор'є та східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

На думку експерта це серйозний сигнал для України, реальна загроза на яку необхідно звернути свою увагу. Він вважає, що президент України повинен відреагувати на слова президента РФ.

"Розумію, що йому не хотілося б загострювати відносини з Путіним, щоб не зірвати обмін заручниками і наступну зустріч у нормандському форматі. Але є обставини, коли не реагувати неможливо. Бо мовчання сприймається як твоя слабкість", – зазначає Марчук.

На тлі заяви президента РФ, експерт додав, що Україні необхідно зайнятися своєю морською безпекою, поки не стало занадто пізно щось змінювати.

"Якщо перевести сказані слова Путіна на мову міжнародного права то виходить, що Росія планує захопити ще частина території України, і відрізати нас від Азовського і Чорного морів", - пояснив він.

Марчук висловив думку про те, що такими заявами Путін хоче приручити Захід, показавши, що від погроз він цілком може перейти до активних дій. І, якщо знадобитися, то він почне діяти і в інших країнах світу.

"Я вважаю, що це було серйозне реальне попередження з боку Путіна… Такими заявами президент Путін привчає і Захід, щоб після чергової провокації проти України нагадати західним лідерам, що він зовсім нещодавно попереджав, що він розбирається з Україною", – резюмував Марчук.