Глава Кабміну України Олексій Гончарук розлютив Парламент захмарними преміями для топ-чиновників
Про це заявили народні депутати від "Слуги народу" Максим Бужанський і Олександр Дубінський, передає Знай.
За словами Бужанського, раніше парламент вже звертався щодо таких "космічних премій", правда, не дуже вдало.
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Поки ж, як каже нардеп, його колеги по фракції налаштовані дуже рішуче, і якщо прем'єр і його люди "не прийдуть в себе добровільно", то в політичній силі Зеленського готові "виганяти ефективних менеджерів пачками".
Ще один із "слуг" Олександр Дубінський звинувачує Гончарука, а також його оточення, у зв'язках з фондом "Відродження" Джорджа Сороса і стверджує, що вони самі собі нашкодили.
"Соросята сильно з преміями підставилися. Вішати борди треба: "Морда Найєма, місце роботи "Укроборонпром", зарплата 310 тис. грн. Слоган: Кінець епохи бідності”. І так по кожному грантоїду. Щоб вдячне населення, тільки побачивши соросьонка, відразу починало виховні вправи", - обурено каже нардеп.
Зауважимо, що цей інцидент не пройшов, звичайно, боком і Зеленському, який вже особисто поспілкувався з Гончаруком, розповідає політолог Тарас Березовець.
"Та звіт уряду в Раді по цій темі 17 січня тільки частина історії. Зе, як зачарований, орієнтується на соціологію і фокус-групи. І якщо вони покажуть, що народ озвірів від премій в півмільйона гривень, то голови полетять. Тому час Ч у частині відставок кількох міністрів зберігається мінімум до березня", - підсумовує експерт.
Нагадаємо, Кабмін посипався після скандалу з Гончаруком, оголошено про відставку.
Як повідомляла Politeka, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців.
Також Politeka писала, що у «Слузі народу» розповіли, які насправді стосунки у Зеленського з Гончаруком.