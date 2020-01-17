Глава Кабміну України Олексій Гончарук розлютив Парламент захмарними преміями для топ-чиновників

Про це заявили народні депутати від "Слуги народу" Максим Бужанський і Олександр Дубінський, передає Знай.

За словами Бужанського, раніше парламент вже звертався щодо таких "космічних премій", правда, не дуже вдало.

Поки ж, як каже нардеп, його колеги по фракції налаштовані дуже рішуче, і якщо прем'єр і його люди "не прийдуть в себе добровільно", то в політичній силі Зеленського готові "виганяти ефективних менеджерів пачками".

Ще один із "слуг" Олександр Дубінський звинувачує Гончарука, а також його оточення, у зв'язках з фондом "Відродження" Джорджа Сороса і стверджує, що вони самі собі нашкодили.

"Соросята сильно з преміями підставилися. Вішати борди треба: "Морда Найєма, місце роботи "Укроборонпром", зарплата 310 тис. грн. Слоган: Кінець епохи бідності”. І так по кожному грантоїду. Щоб вдячне населення, тільки побачивши соросьонка, відразу починало виховні вправи", - обурено каже нардеп.

Зауважимо, що цей інцидент не пройшов, звичайно, боком і Зеленському, який вже особисто поспілкувався з Гончаруком, розповідає політолог Тарас Березовець.

"Та звіт уряду в Раді по цій темі 17 січня тільки частина історії. Зе, як зачарований, орієнтується на соціологію і фокус-групи. І якщо вони покажуть, що народ озвірів від премій в півмільйона гривень, то голови полетять. Тому час Ч у частині відставок кількох міністрів зберігається мінімум до березня", - підсумовує експерт.

Нагадаємо, Кабмін посипався після скандалу з Гончаруком, оголошено про відставку.

Як повідомляла Politeka, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців.

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