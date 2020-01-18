Не вщухає протистояння президента РФ Володимира Путіна та Євросоюзу з приводу історії та участі СРСР у Другій світовій війні
Як передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Life Shot, Путін зібрався "заткнути поганий рот тим, хто намагається переписати історію, подати її в неправдивому світлі і принизити роль дідів і батьків..." Він має намір створити архівний центр з фото - та відеоматеріалами. Про це Путін заявив під час зустрічі з ветеранами.
"Цей сайт буде відкритим і для наших громадян, і для всього світу. І ми не дозволимо ось цим спробам представити історію в зовсім іншому світлі", - заявив російський президент.
Нагадаємо, нещодавно Путін звинуватив поляків у тому, що саме вони несуть відповідальність за початок Другої світової війни. З цього ж приводу різко висловився його "посіпака" політик Володимир Жириновський.
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"Потрібно раз і назавжди вказати у всіх підручниках - Польща головний винуватець початку Другої світової війни. Пілсудський першим нав'язувався в союзники до Гітлера. Пакт Пілсудського-Гітлера був підписаний ще в 1934 р. Польща, як і Франція з Великобританією, що пішли на Мюнхенську змову 1938 р., мовчала під час анексії німеччиною Судетської області Чехословаччини, аншлюсу Австрії. Без цього ні про яку війну Німеччини з СРСР в 1941 р. й мови бути не могло".
Польща виступила проти заяв росіян, і її підтримали в Європарламенті, представники якого звинуватили, у свою чергу, Росію, згадавши, що СРСР спровокувала бойові дії, коли уклала пакт Молотова-Риббентропа. Заступник голови Єврокомісії Віра Йоурова підкреслила, що спотворення історії загрожує демократичному суспільству:
"Європейська комісія повністю відкидає будь-які помилкові твердження, які намагаються спотворити історію Другої світової війни, або зображувати жертви, таких, як Польща, як злочинців".
Не залишилася в стороні від конфлікту і німецька сторона. Євродепутат Райнхард Бютікофер зазначив, що таке перекидання історичної провини може бути першим сигналом до ідентифікації цілей для агресії. Політик упевнений, що Європі треба бути насторожі після заяв Путіна.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов головного винуватця Другої світової, і це не Німеччина: "потрібно вказати у всіх підручниках"