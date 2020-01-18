Не вщухає протистояння президента РФ Володимира Путіна та Євросоюзу з приводу історії та участі СРСР у Другій світовій війні

Як передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Life Shot, Путін зібрався "заткнути поганий рот тим, хто намагається переписати історію, подати її в неправдивому світлі і принизити роль дідів і батьків..." Він має намір створити архівний центр з фото - та відеоматеріалами. Про це Путін заявив під час зустрічі з ветеранами.

"Цей сайт буде відкритим і для наших громадян, і для всього світу. І ми не дозволимо ось цим спробам представити історію в зовсім іншому світлі", - заявив російський президент.

Нагадаємо, нещодавно Путін звинуватив поляків у тому, що саме вони несуть відповідальність за початок Другої світової війни. З цього ж приводу різко висловився його "посіпака" політик Володимир Жириновський.

"Потрібно раз і назавжди вказати у всіх підручниках - Польща головний винуватець початку Другої світової війни. Пілсудський першим нав'язувався в союзники до Гітлера. Пакт Пілсудського-Гітлера був підписаний ще в 1934 р. Польща, як і Франція з Великобританією, що пішли на Мюнхенську змову 1938 р., мовчала під час анексії німеччиною Судетської області Чехословаччини, аншлюсу Австрії. Без цього ні про яку війну Німеччини з СРСР в 1941 р. й мови бути не могло".

Польща виступила проти заяв росіян, і її підтримали в Європарламенті, представники якого звинуватили, у свою чергу, Росію, згадавши, що СРСР спровокувала бойові дії, коли уклала пакт Молотова-Риббентропа. Заступник голови Єврокомісії Віра Йоурова підкреслила, що спотворення історії загрожує демократичному суспільству: