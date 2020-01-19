В Ірані раптово відмовилися передавати чорні ящики збитого літака "МАУ" в Україну

Так, в неділю, 19 січня, голова комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар заявив, що не має наміру передавати за кордон, у тому числі й Україну, реєстратори польоту впавшого Боїнга. Іранського урядовця процитувало інформагентство IRNA: "Бортові самописці з українського Боїнга знаходяться в руках Ірану, і ми не плануємо їх відправляти".

При цьому, нагадаємо, ще в суботу, 18 січня, Іран схвалив передачу "чорних ящиків" українській стороні. Що змінилося за ніч, незрозуміло, проте Резаіфар підкреслив, що Іран продовжує роботу над відновленням даних.

"Але поки ми не прийняли рішення", - заявив він.

Нагадаємо, страшна трагедія сталася 8 січня в небі над Тегераном. Літак "Міжнародних українських авіаліній" з початку зльоту пробув у повітрі від сили хвилин вісім, коли спалахнув і впав на землю. У результаті, загинули 176 осіб, у тому числі 11 українців, включаючи 9 членів екіпажу.

Через три дні після катастрофи влада Ірану визнала, що помилково збила український Боїнг. Система ППО сприйняла літак як загрозу. Пізніше з'явилося відео, яке підтверджує, що лайнер був збитий не однією ракетою, як передбачалося, а двома - що потрапили в ціль з різницею в 23 секунди.

Після визнання Іраном провини за збитий Боїнг, громадяни цієї країни вийшли на масові антиурядові пікети. В авіакатастрофі, зазначимо, загинули 82 іранця. Люди скандували: «Наш ворог не США, наш ворог – Ісламська Республіка. Це справжній голос іранського народу».

Раніше ми повідомляли, 19 січня в Україну приземлився борт з тілами 11 загиблих. Їх зустрічали більше тисячі чоловік, включаючи перших осіб країни, колег з "МАУ" і, звичайно ж, рідних. Зі сльозами на очах українці проводжали в останню путь співвітчизників.

Нагадаємо, бунт в Тегерані через "Боїнга": поліція труїть людей газом, чутна стрілянина.

Як повідомляла Politeka, рішення по Боїнгу прийнято, Іран не відкрутиться: заява, якого чекали всі