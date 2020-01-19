В мережі вибухнув скандал через те, що у Великій Британії прирівняли український тризуб до терористичної символіки
Як повідомляє Politeka, на це звернув увагу користувач "Позивний Колима".
"Друзі, що за нісенітниця? У Великобританії тризуб включили в перелік екстремістських символів", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що мова йде про те, що антитерористична поліція Британії розіслала в медичні установи і школи документ з переліком символів терористів і екстремістів. Серед них є символіка українського тризуба і загону полку "Азов". Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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"це жесть! Просто знущання", "так, друзів у нас точно менше стало", "боже, просто жесть!", "може це про організацію якусь?", "тепер Україна має право включити Британський герб перелік фашистських і терористичних символів", - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше,польський прикордонник оштрафував українську сімейну пару за наклейку з тризубом на їх автомобілі.
Прикордонник вимагав у подружжя з Добромиля, які тепер живе у французькому Бордо, зняти наклейку з тризубом з їх автомобіля. Українці відмовилися і в результаті були штрафовани на 100 злотих (650 грн).
Інцидент стався на пункті пропуску через кордон Смільниця-Кросценко ще 25 листопада, проте відомо про це стало публікації у львівській газеті.
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