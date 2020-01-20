Екс-нардепові та скандальному забудовнику Максиму Микитасю, близькому до екс-президента Петра Порошенка і мера Києва Віталія Кличка, не дали покинути межі України

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал PavlovskyNews, київського бізнесмена затримали 20 січня в аеропорту. Микитась збирався поїхати в Лондон, але йому не дали прикордонники.

"Як повідомляє джерело в прикордонній службі, Микитася на короткий час затримали, а потім відпустили", - йдеться в Телеграм-каналі.

Зазначимо, НАБУ підозрює Микитася в махінаціях. За даними правоохоронців, він організував корупційну схему, через яку намагався заволодіти майном Нацгвардії. Також має тісні зв'язки з київською мерією, регулярно отримуючи підряди на будівельні роботи. В кінці минулого року Микитася заарештували, однак йому вдалося вийти під заставу 80 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, за результатами дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" з 19 по 24 грудня 2019 року, жителі столиці назвали тих, хто на їх думку, винен у гучному скандалі з "Укрбудом". Зокрема, 24,2% респондентів назвали колишнього голову компанії Микитася, і 21,8% вважають, що в ситуації винна столична влада на чолі з Кличком.

«Потуги Микитася призвели до блокування роботи Укрбуду, який тільки почав відновлювати активність на будмайданчиках, інвестори не захотіли продовжувати фінансування в конфліктній ситуації. І зараз "завдяки" Микитасю і каші, яку він заварив, навколо Укрбуду ситуація патова", - прокоментував нинішній голова "Укрбуду" Олег Майборода.

Також ми писали, громадський активіст та блогер Сергій Бригадир разом з інженером Віктором Петриком проінспектували готовність Шулявскоого шляхопроводу перед тим, як його випробував Кличко і прийшли до невтішних висновків. Зокрема, поговорили про те, що товариш Кличка Микитась збільшив вартість розв'язки з 400 мільйонів гривень до двох мільярдів.

Нагадаємо, «Укрбуд» нардепа Максима Микитася може виявитися пірамідою: злодійство під прикриттям мандата.

Як повідомляла Politeka, Держбюро розслідувань розкрило схему незаконного захоплення земельних ділянок «Укрбудом» Мыкытася.

Також Politeka писала, що названий лобіст забудовників з найближчого оточення Кличка.