Новий законопроект дійсно дозволить роботодавцям звільняти працівників без підстави, незважаючи на запевнення міністра економіки Тимофія Мілованова, що це не так



Скандал навколо проекту «Закону про працю» розгорівся після того, як люди помітили, що він дозволить роботодавцям звільняти працівників без пояснення причини. Як повідомляє Bihus.Info, міністр економіки Милованов у своєму Фейсбук заявив, що це не так, і пояснив ситуацію із законопроектом.

Зокрема, міністр заявив наступне: "НЕПРАВДА: Новий закон дозволяє звільняти робітників без пояснення причин...За новим законодавством у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попереднього співробітництва з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів".

Це дійсно так, проте, ця теза не заперечує можливості звільнення працівника без пояснення причин. Крім того, автори матеріалу звернули увагу на те, що в розділі «Стопфейк» на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не було опубліковано «спростування» Милованова. Таким чином, Міністерство, на відміну від міністра, показало, що не заперечує можливість звільнення працівників без попередження причини.

Зазначимо, що суперечки викликала стаття 35 законопроекту «Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця». В ній, на відміну від інших, не вказуються причини для звільнення. Вона передбачає строки для повідомлення про рішення розірвати договір, а також грошову компенсацію у разі їх порушення.

Таким чином, ця стаття як підстава для розірвання договору не забороняє звільняти працівників без пояснення причин.

Раніше Милованов розповів, чому премії топ-чиновників в уряді такі великі. За його словами, обмеження на максимальний розмір премії для топ-чиновників скасували, тому вони не мають «стелі».

«Закон №1066 був змінений. Він дозволяє заступникам міністрів, міністрів і деяких політиків платити премії більше 30%. Але скасовані всі інші пільги», - зазначив він.

Нагадаємо, «шишка» з Кабміну виправдалася за непристойну зарплату.

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