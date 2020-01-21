Український бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський прокоментував продаж компанії ПАТ "Центренерго"

Як передає Politeka.net, Пальчевський жорстко пройшовся по "Слугам народу" у своєму відео, яким поділився у соцмережі Фейсбук.

"Почитав новини... хлопчики-дзвіночки, вони ж хлопчики-"коломойчики" акуратненько збираються продати "Центренерго" - плюс буде продаж землі - плюс скоро продавати буде нічого... гривня вже падає, настрій в суспільстві вже змінився. Пора комусь надягати каску..."

Допродаются... допродаются... а мнение людей???!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 21. Januar 2020

Ролик викликав ажіотаж: коментуючі з обуренням обговорюють українську владу, яка "допродається".

"Просто вже немає слів... пристойних..."

"Продадуть і скажуть , так вирішило 73%"

"Цей план готували здалеку,тому і відбувається те,що відбувається.І ніхто за це свавілля не відповість,як і не відповіли попередні "творці незалежної".Багато хто давним-давно зрозуміли до чого це призведе."

"Згодна, хлопчики-дзвіночки. Чого вони свій будинок, квартиру не продадуть. Можна жити і поза домом. Як можна влаштуватися. Ні, вони тепленько влаштувалися. І тихенько збираються все розпродати. Отримати гроші, прожрати їх дружно і звалити. А адже нам валити нікуди. Це наша земля!"

"Ай да слуги! Молодці! Навіть не можна було передбачити такий розклад в квітні 19 року! Так що скоро, дуже скоро буде г..........!"

Нагадаємо, в листопаді минулого року прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що «Центренерго» - у топ-пріоритеті на приватизацію.

"І я хочу, щоб ця компанія була приватизована зовнішнім, справжнім гравцем. І уряд буде робити все, щоб сюди прийшов якийсь сильний гравець", - підкреслив Гончарук в ході Київського міжнародного економічного форуму.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський прокоментував зізнання президента Володимира Зеленського, яке до нього ще не зробив жоден голова української держави.

«Зеленський перший з президентів України, який зізнався, що в його жилах також тече єврейська кров. Також, це як у нього, чи також, це як у інших? Ось яке було запитання. Тому що попередній президент, як ви пам'ятаєте, про якого ходили чутки такі завзяті, взагалі цієї теми не торкався...", - зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський голосно висловився про заяву Зеленського про антисемітизм.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський дав пораду Зеленському, як вчинити з ринком землі.

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну.