Російський президент Володимир Путін робить все можливе, вигадує різні маневри, щоб залишитися у владі
Таке припущення зробили журналісти американського видання The New York Times. Автори статті прокоментували пропозицію Путіна про внесення поправок до Конституції РФ, а також несподівану відставку уряду.
У статті йдеться, що старі автократи не можуть кинути владу, вони рідко виходять з політичної гри. Всі кроки Путіна показують, що він прокладає основу для розширення свого 20-річного правління, яке має закінчитися в 2024 році.
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Путін починає свої маніпуляції зараз, тримає всіх політиків РФ в підвішеному стані, адже бажає придушити будь-який опір, а також викорінит боротьбу наступників.
Журналісти переконані, що останні дії Путіна припускають кілька сценаріїв розвитку подій в РФ.
Найреальнішим із можливих сценаріїв є той, при якому Володимир Путін збереже свій контроль через Державну раду. Повноваження Держради були розширені саме для цієї мети, а повноваження наступника Путіна знижені. Саме завдяки цьому глава РФ зможе правити закулісно.
Перевага для Путіна в цій системі полягає в тому, що він може в будь-який момент звинуватити прем'єра РФ в вадах Росії. Крім того, під руку президента може потрапити парламент, який і призначив на посаду прем'єра.
"Відсутність на основній сцені також дозволить Путіну скоротити своє робоче навантаження і більшою мірою насолоджуватися своїми численними мільярдами", – пишуть у газеті.
Для Заходу це означає, що політика не зміниться до 2024 року, і, можливо, дуже небагато після.
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