У мережі з'явилося відео зі скандальним нардепом Іллею Ківою, який атакує невідомого перехожого

Депутат від фракції «Опозиційна платформа - За життя» за час роботи нового скликання Верховної Ради неодноразово ставав героєм гучних скандалів. Останній з них розгорівся після того, як Ківа напав на ветерана АТО в одному з київських ресторанів.

На тлі цього інциденту в мережі спливло архівне відео, на якому депутат атакує невідомого чоловіка. Як повідомляє Politeka, ролик був опублікований в Instagram Dtp.kiev.ua (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах Ківа наближається до чоловіка, який знімає його на відео, і цікавиться, чи той хоче наразитися на конфлікт з депутатом, щоб продемонструвати свою хоробрість. На це автор відео відповідає, що він «піариться». У цей момент Ківа підходить впритул до нього і завдає удару. При цьому незрозуміло, чи дісталося і самому автору відео, або тільки його камері.

Потім, почувши, що відео транслюється в Фейсбук, Ківа йде зі словами: «Я зроблю вас відомим».

При цьому не уточнюється, коли саме було знято відео. Тим не менш українці активно обговорюють ролик в соціальних мережах.

«Це неприпустима поведінка для чиновника. Тут тільки гнати його в три шиї з ВР і що б відповідав за законом», «100 пудів йому нічого не буде за це», «Він просто нахилився попросити людину вести себе культурно», «А чого він ходить якось дивно, як на підборах. Або не встиг у кімнату роздумів?», «ну так там 89% таких. Люди іншого рангу і для них ми просто сіра маса», «Ківа за життя як казковий герой», - пишуть люди.

Нагадаємо, 22 січня Ілля Ківа напав на ветерана АТО в одному з ресторанів Києва. Трапилося потрапило на камеру відеоспостереження.

Судячи з кадрів, Ківа почав провокувати одного з відвідувачів ресторану, а потім підійшов до нього і спробував вдарити головою, проте отримав від чоловіка удар по обличчю.

Як стало відомо, відвідувачем виявився ветеран АТО Михайло Майнман. Після конфлікту з нардепом на нього накинулися охоронці Ківи, в той час як сам депутат спокійно продовжив обідати.

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