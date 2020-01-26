Народні депутати від фракції "Слуга народу" тепер почали торгуватися за кожен окремий проект закону, оскільки у них прокинувся «апетит»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал «Легітимний».

«Наше джерело в офісі Президента повідомляє, що у багатьох Слуг Народу у Верховній Раді прокинувся «апетит» і тепер їх мало влаштовує просто 5.000$ в «конвертах», тепер вони навіть починають торгуватися за кожен окремий «важливий» і критичні законопроект», - йдеться в повідомленні.

Також вдалося з'ясувати, що в якості торгу «слуги народу» просять посади для своїх або «бонусні» зверху.

Як повідомлялося раніше, відомий український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський записав нове емоційне звернення на злобу дня.

Пальчевський різко відреагував на новий скандал з листуванням нардепа від «Слуги народу».

«Маленька, але хороша новина, за сім днів, один тиждень, буде побудована лікарня для хворих коронавірусом, китайським коронавірусом. Маленька деталь, лікарня буде збудована в Китаї, а у нас все стабільно, як і обіцяв наш президент. Зловили чергового чиновника Моз, який іншому депутату від «Слуги народу" пропонує гарненько поворовать з медичного бюджету. Відчуваємо себе впевнено. Тільки хочеться сказати, щоб ви всі сдн*чи», - зазначив Пальчевський.

До этогомы писали, напередодні нардеп від «Слуги народу» Павло Павлишин в стінах Ради попався на скандальній листування про «нахабному розподілі бюджету».

Судячи з усього, Павліш розмовляв із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом.

У своїх повідомленнях Семиволос згадує якогось «Мішу», який нібито планує «нахабно ділити бюджет» і дає чиновникам команди.

Нагадаємо, відомий ведучий розповів про визнання Зеленського, якого не робив ще жоден президент.

Як писала Politeka, розкрито промах Зеленського.

Також Politeka повідомляла, що Зеленський допустив епічну помилку, Пальчевський розкрив всю правду.