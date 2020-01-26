Документ хочуть внести в сесійний зал вже в лютому

Свобода слова в Україні може закінчиться, оскільки через Верховну Раду будуть протягувати скандальний законопроєкт міністра Володимира Бородянського

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у новому випуску «Знай Новини» на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Платити 9 мільйонів або "не пі*ди". Сьогодні ми продовжує обговорювати необхідність прийняття закону про запобігання дезінформації. Як я говорив раніше - законопроект викликав бурю емоцій і зараз активно обговорюється в мережі. Люди висловлюють різні думки. В основному, учасники медіа ринку. Бентежить поява якогось омбудсмена у владі, який, по суті, буде наділений такими повноваженнями, які дозволять впливати на професію журналіста в цілому», - зазначив ведучий Валентин.

Більш того, окремої уваги заслуговують і штрафи, прописані для тих, хто порушить скандальний закон.

Взагалі, штрафи, встановлені у статті 85 цього закону, це космос. Мінімальний штраф обчислюється п'ятьма мінімальними зарплатами. Це становить 1000 доларів. Найбільший – 2000 мінімалок. Я вже мовчу про те, що можна й реальний термін заробити. Від 3 до 7 років, аж бігом. Законопроект хочуть подати до Ради вже в лютому. А у них до сих пір дві статті з однаковою нумерацією – стаття 55», - підкреслив він.

Ведучий також звернув увагу, що проект закону намагаються досить швидко «протягнути» через Верховну Раду.

Як повідомлялося раніше, міністр культури Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої заробітної плати на суму понад двох мільйонів гривень

Так міністр Володимир Бородянський 6 січня 2020 року задекларував одержання 27 грудня заробітної плати в розмірі 112 904 грн. Це - один з найменших розмірів заробітної плати, задекларований керівниками Мінкульту.

Перший заступник міністра Анатолій Максимчук на попередньому місці роботи в середньому за місяць отримував 164 000грн. З 2004 року він працював на телеканалі СТБ і в об'єднаному медіа-бізнесі - "Старлайт Медіа".

20 грудня Максимчук задекларував отримання в Міністерстві зарплати 16 грудня в розмірі 157 051грн. А 28 грудня чиновник заповнив нову форму про одержання 27 грудня другої частини зарплати - 248 021 грн. Загалом - 405 072 гривень.

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