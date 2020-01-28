Володимир Путін спеціально йде на маленькі поступки, після чого Україна може залишитися один на один з ворогом

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла аналітик і представник Ради з етики досліджень Університету Макмастера Аріана Гиць, передає Апостроф.

За її словами, Володимир Путін маленькими поступками намагається змінити загальну картину ситуації в ОРДЛО і добитися виборів на окупованих територіях під приводом, що там вже "перемир'я".

"Українцям варто турбуватися про те, що до кінця жовтня 2020 року Мінські угоди можуть бути реалізовані, в значній мірі на умовах Росії. Можна очікувати, що після виборів на окупованому Росією Донбасі залишать Україну розбиратися з погрозами з боку Кремля практично поодинці, оскільки всі суттєві санкції ЄС прив'язані до імплементації Мінських угод", - попереджає Гиць.

Аналітик стверджує, що переговори в Нормандському форматі принесуть більше результатів Володимиру Путіну, якщо офіційний Київ погодиться на ще більшу кількість поступок.

"Треба пам'ятати, що Україна не здатна самостійно закінчити війну, яку проти неї веде Росія. У деяких, схоже, існують серйозні проблеми з розумінням цієї простої концепції. Тому слід очікувати, що після імплементації "Мінська" Росія продовжить свої спроби підірвати суверенітет України", - резюмувала Гиць у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що після відставки Владислава Суркова Росія спробує втиснути ОРДЛО до складу України. Про це в інтерв'ю журналістам розповів аналітик і військовий експерт Юрій Карін.

Відставка змінить методи агресії РФ по відношенню до України, оскільки які прийшли йому на зміну особистості спробують впихнути ОРДЛО до складу України.

Вогонь на Донбасі після відходу Владислава Суркова навряд чи припиниться і Володимир Путін буде далі просувати тезу про те, що війна на Донбасі - "громадянський конфлікт".

На думку Юрія Карина, зміна "куратора" вплине тільки на те, хто буде контролювати фінансові потоки з Росії, які живлять російсько-окупаційні угруповання "Л/ДНР".

"На відміну від анексованого Криму, з точки зору росіян, Донбас можна грабувати, адже він нічийний", – стверджує аналітик.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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