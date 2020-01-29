У листопаді 2019 року серед депутатів Верховної Ради знайшлося чимало прогульників

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані руху "ЧЕСНО".

За даними експертів, лише народним депутатам не заплатили близько трьох мільйонів гривень через прогули. Зокрема, низка нардепів не являлис без поважних причин на засідання комітетів і не приймали участь в голосуваннях на засіданнях Верховної Ради.

У розпорядженням голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за цей місяць 78 нардепам не виплачували компенсацій витрат, пов'язаних з виконанням депутатських обов'язків.

Оштрафовані прогульники були від усіх фракцій і депутатських груп, а також є позафракційними депутатами. Серед найбільш відомих прогульників виявився п'ятий президент України Петро Порошенко, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і низка інших політиків.

Рекордсменами за кількості пропущених голосувань на пленарних засіданнях Верховної Ради в листопаді стали депутати від правлячої фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський (93,3%), Олексій Жмеренецкий (93,3%) і екс-депутат Олексія Кучера (93,3%; призначений головою Харківської ОДА).

Також в "Чесно" відзначили, що в листопаді 23 народних обранця не брали участі в більш ніж 50% засідань комітетів Верховної Ради України без якихось поважних причин.

Наголошується, що витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, встановлюється у розмірі місячної заробітної плати народного депутата України і в 2019 році становили 38 020 гривень на місяць.

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