Стало відомо, коли Україна зможе повернути окупований Донбас

Про це в ефірі українського телеканалу заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Politeka.net.

За його словами, за шість місяців нереально повернути під контроль Києва окуповані території Донбасу, як раніше це прогнозував глава МЗС Вадим Пристайко.

Разумков підкреслив, що спершу Україні необхідно повернути людей.

«Деякі кроки вже були зроблені, але (не варто, - ред.) говорити про те, що за півроку ми можемо повернути тимчасово окуповані території мирним шляхом, повернувши людей і ментально, і фізично на територію незалежної України... В першу чергу ми говоримо про людей. Території без людей - це не держава. Повернувши людей, ми зможемо повернути і території», - озвучив спікер Парламенту свою думку.

Підсумовуючи, Дмитро Разумков також заявив, що у контексті анексованого Росією Криму це однозначно «нереальна обіцянка».

Варто відзначити, що в серпні 2019 року міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на засіданні Ради озвучив плани щодо вирішення конфлікт на Донбасі. Повернення людей до мирного життя, проведення виборів, амністія, зняття торговельних обмежень та відновлення контролю над кордонами України – те, що глава МЗС України планував врегулювати за півроку.



«У нас на це півроку. Я націлюю дипломатичну службу в цей піврічний термін», - заявляв тоді Пристайко.

Раніше ми розповідали про те, що Дмитро Разумков виніс вердикт по окупованому Донбасу. За його словами, Україні сьогодні вистачає законодавчої бази для проведення виборів в ОРДЛО.

Він зазначив, що в Мінських угодах не прописано, який саме закон повинен бути, а зазначено лише те, що вибори на тимчасово неподконтрольному Києву Донбасі мають відбутися за українському законодавству.

«Вибори на Донбасі повинні пройти українському закону. Фактично закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори і на тимчасово окупованих територіях. Я не вважаю, що потрібен окремий закон», - впевнено заявляв Дмитро Разумков.

Підсумовуючи, спікер Верховної Ради додав, що таким чином шлях для проведення виборів на всій території України, включаючи ОРДЛО, відкрито.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Путін повторить сталінський сценарій в Росії.