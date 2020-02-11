Після звільнення Андрія Богдана новому голові Офісу президента Андрію Єрмаку доведеться навчитися лавірувати між двома конфронтуючими одна з одною політичними системами: Росією і Заходом

Про це в ефірі телеканалу Newsone розповів український журналіст Андрій Пальчевський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Він вважає звільнення Богдана правильним кроком. За словами Пальчевського, Єрмак здатний більш вдало знаходити партнерів для нашої країни.

Журналіст також уточнив, що не вірить в те, що Зеленський просто «виставить Богдана мороз». За його словами, колишнього голову ОП, ймовірно, чекає нова посада.

«Призначення (Богдана – прим. ред) було необачним. Зараз що робити з Богданом? Я думаю, що президент дасть йому золотий парашут, інакше він отримає в тилу велику людину, яка дуже багато знає. І я думаю, що у президента вистачить мудрості і спокою вирішити це питання тихо, а в Богдана не будуть випирати настільки його амбіції, в тому числі і політичні», - заявив Пальчевський.

Журналіст також висловився про ситуацію в українській політиці в цілому. Він визнав, що команда президента робить багато помилок. Однак, на думку журналіста, зараз в Україні немає гідної альтернативи.

«До тих пір, поки у нас не створено новий політичний рух, не з'явилися нові лідери, яким будуть люди довіряти….Зеленського можна разом з усіма викинути на смітник історії, а що ми отримаємо зараз? У нас немає ще нового руху, в якому люди повірили б новим лідерам. Намагається це місце зайняти Юлія Тимошенко….Чи розуміє це Зеленський, я не знаю. Але я точно знаю, що тиха, спокійна людина типу Єрмака може підказати Володимиру Олександровичу, що не варто заходити надто далеко у боротьбі з громадською думкою», - підкреслив Пальчевський.

Зазначимо, що до цього журналіст також заявив, що Володимир Зеленський зняв Богдана з посади, щоб утриматися при владі.

«Зеленський зробив подібного роду «подарунок» у спробі завоювати любов України вдруге. У нього НЕ вийде, це вже абсолютно ясно. Але таким рухом він може хоча б утриматися у влади», - вважає Пальчевський.

За словами Пальчевського, Зеленський зрозумів, що Богдан зосередив у своїх руках «необмежену владу», а його оточення зробило висновок, що такий чоловік не повинен знаходитися поряд з президентом. Саме цим обумовлено звільнення голови ОП.

Пальчевский об увольнении Богдана Богдан на повышение??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 11. Februar 2020

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