В МЗС Росії і України синхронно заговорили про те, що саміт «нормандської четвірки» у квітні під загрозою зриву

При цьому обидві сторони також констатують той факт, що ніякої підготовки до зустрічі практично не ведеться. Журналіст Віталій Портников у своєму блозі зазначає, що це – абсолютно очікувана ситуація, дивуватися якій абсолютно не варто.

За його словами, «нормандська четвірка» не зустрінеться тому, що це більше не потрібно російському президенту Володимиру Путіну.

«Зустрічі на вищому рівні проходять не тому, що цього хоче президент України, президент Франції або канцлер Німеччини. Адже ці керівники за визначенням готові до переговорів про мирне врегулювання. Зустрічі на найвищому рівні проходять тоді, коли з цим згоден президент Росії», – пояснив він.

Минулого разу Путін полетів до Парижа лише тому, що дуже сподівався привезти звідти капітуляцію Зеленського. Впевненість у тому, що під час засідання він отримає все, чого так давно домагався, підтримало несамовите бажання української сторони зустрітися і значні поступки заради розмови двох президентів.

Проте поїздка обернулася провалом для глави РФ і розчаруванням для Зеленського, який сподівався на мир, однак не збирався капітулювати. Путін поїхав із Франції з почуттям, що його обдурили, український президент – що його не зрозуміли.

Зараз ми маємо ситуацію, що Зеленський абсолютно не розуміє мотивів Путіна, а той – що задумав Зеленський. Тож президент РФ не бачить ніякої доцільності в подальших зустрічах з українським колегою.

«У Кремлі тепер будуть працювати не над проведенням чергового «нормандського саміту», а над дестабілізацією України, над прискоренням краху Зеленського – так, як після попередніх невдалих для Путіна самітів нормандської четвірки працювали над крахом Порошенка», – констатує журналіст.

Він упевнений, що, враховуючи недостатній політичний досвід Зеленського та його нерозуміння ситуації, поставленої мети Москва доможеться набагато швидше.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили допомогти Путіну.

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