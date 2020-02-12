«Найстрашніше, що може бути для Росії»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що захоплення України може обернутися для Росії розпадом країни

Про це він заявив під час поїздки Зеленського у Львівську область, пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Зеленський висловив припущення, що "вони", маючи, очевидно, на увазі людей у російської вертикалі влади, "не будуть припиняти свої спроби створювати нові глобальні ідеї".

При цьому він додав, що ескалація в Україні може мати фатальні наслідки для РФ.

"Але, найстрашніше, що може бути для Росії - це розпад її в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Ескалація та захоплення такої великої країни, як Україна, це, я впевнений, єдиний реально небезпечний крок для Росії, що може призвести до внутрішнього жорсткого конфлікту в Росії. Це мої думки, я не кажу, що я на 100% правий, але мені здається, що саме це і може їх зупинити", - сказав Зеленський.

Також він прокоментував заяви Росії про відновлення СРСР.

"Росія говорить про відновлення Радянського Союзу, вже в сучасному, капитализированном, менш комуністичному світі. Тобто мова йде про збільшення територій, або "повернення" територій. Без України вони не зможуть до цього прийти, тому що це була друга найбільша країна Радянського Союзу", - зазначив президент України.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін спробує створити якомога більше проблем на шляху України в західне співтовариство. Таку думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, якщо інтеграція Києва пройде успішно, то в Росії всім стане зрозуміло, що це - правильний шлях, і, якщо українці змогли, і росіянам потрібно його пройти, а це боляче вдарить по Путіну.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили допомогти Путіну.

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