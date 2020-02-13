Українцям складно повірити в щирість слів нового глави ОПУ Андрія Єрмака про те, що влада поважає медіа

Про це у своєму Telegram-каналі написав відомий український політолог Юрій Романенко.

Зокрема, експерт вирішив відреагувати на вчорашній брифінг нового керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який заявив, що відтепер влада нібито буде поважати журналістів.

За словами Юрія Романенка, він особисто повіритб у щирість слів Єрмака після того, як з Верховної Ради зникнуть скандальні законопроекти про цензуру в ЗМІ.

"Андрій Єрмак сказав, що відтепер ОП буде поважати медіа. Але в Україні політики так часто брешуть, що особисто я повірю в щирість намірів тільки тоді, коли два ганебних законопроекту «Про медіа» і «Про дезінформації» назавжди зникнуть з порядку денного Верховної Ради", - зазначив політолог.

Юрій Романенко також закликав небайдужих українців прийти о 10:00 19 лютого під Офіс президента, де відбудеться акція протесту на захист свобод.

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Раніше Юрій Романенко розкрив справжню причину звільнення з ОПУ Андрія Богдана. За словами політолога, відставка глави Офісу президента Андрія Богдана буде знаковим етапом для Володимира Зеленського, який почав міняти команду, за допомогою якої він прийшов до влади.

У той же час Юрій Романенко переконаний, що Богдан не буде стає в опозицію до Зеленському.

«Він не піде в опозицію. Багато чуток щодо того, що він може піти в Кабмін. Але мені здається, що цього не буде. А причиною цього буде те, що він пішов не дуже красиво. Є така інформація - Зеленський фактично змусив його піти. Це була конфліктна ситуація для Богдана. Зрозуміло, що він не хотів цього, не маючи золотого парашута», - підкреслив він.

Експерт стверджує, що у Богдана було досить багато промахів. І сам він є конфліктною людиною, що зараз «не на руку» Зеленському.

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