На поїздку української делегації в Давос на міжнародний економічний форум 21-24 січня 2020 не було витрачено ні копійки бюджетних грошей, але хто тоді платив?

Кандидат політичних наук Дмитро Співак прокоментував ситуацію в ефірі Politeka-online. За його словами, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія здійснив явку з повинною, коли визнав, що поїздку до Давосу спонсорували міжнародний донор та олігарх.

"Хай Арахамія краще відповість нам, чим закінчилася його явка з повинною по Давосу. Арахамія, на мій погляд, написав явку з повинною, коли сказав, що всю нашу делегацію (при чому найбідніша країна і найчисленніша делегація) фінансував Пінчук, Сорос та інші міжнародні донори (Віктор Пінчук - український бізнесмен, Джордж Сорос - американський меценат, - прим.ред.). Він ідіот? Є стаття, це конфлікт інтересів, це політична корупція. Не можуть міжнародні донорські організації та місцеві олігархи спонсорувати поїздку офіційної делегації парламенту на всесвітньо-економічний форум", - заявив Співак.

Експерт обурений результатами поїздки, адже результатів українці досі не побачили

"Мені дуже цікаво, що з Давосом, що з деклараціями - хлопці вже написали, хто їм все платив? Ще одне питання, скільки грошей надійшло на рахунки? Що з контрактами? Де лавина інвестицій? Або пацанів і дівчаток звозили туди просто на лижах покататися... Давос показати, попити віскі, на вечерю до Пінчука сходити?.. Це є політична корупція. Ось чим повинні займатися сьогодні ДБР, НАБУ, СБУ і ось чим повинен займатися Арахамія, а не лізти туди, куди йому точно не треба лізти - "великий діяч міжнародної геополітичної ситуації", - підсумував Співак.

Раніше ми повідомляли, Арахамія прокоментував відставку голови Офісу Президента Андрія Богдана. За його словами, Богдан втратив вплив на президента Володимира Зеленського.

"Органічно він (вплив, - прим.ред) знизився, тому що з'явилося багато гравців. Раніше був президент та три людини, а зараз президент та вісім осіб. Це нормально", - зазначив Арахамія.

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