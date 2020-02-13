Депутати від «Слуги народу» відправляться на навчання в США

Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко. При цьому він уточнив, що вчитися нардепи будуть у вільний від роботи в Раді час.

Корнієнко також розповів, що отримувати новий досвід, будуть і депутати від інших партій. За його словами, мова йде про давно існуючу навчальну програму, яка дозволяє спостерігати за роботою американського Конгресу.

«Є така програма, вона давно існує… Це такі навчально-ознайомчі програми. Вони пропонують три-п'ять днів провести в Конгресі США, ще пару днів – ближче до місцевого самоврядування», - розповів Корнієнко.

Він уточнив, що в групі, яка вирушить до США, більшість депутатів дійсно будуть представникам «Слуги народу». Однак, це пояснюється виключно тим, що президентська фракція найбільша в Раді має більшість за квотним принципом.

«Але знову ж таки, тут питання за графіком! Ми зараз ставимо пріоритет відвідування Ради, комітетів і виконання пов'язаних з цим завдань, тобто все інше – у вільний від роботи час. Це знову ж таки, якщо воно буде. Наскільки я пам'ятаю, в березні тільки перша група поїде, якщо ми по датам з ними зійдемося. Тому що відпускати десять депутатів у важливий пленарний тиждень теж ніхто не буде», - підкреслив депутат.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував скандал зі "слугою народу" Євгеном Брагаром. Як заявив глава держави, він відчуває провину за помилки і подібні висловлювання народних депутатів.

"Для мене, якщо депутат нашої фракції "зашкварився", тоді я відчуваю провину на собі. Тому що це людина з фракції "Слуга народу". Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, усіх мажоритарників. Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншими – спокійно розлучатися. Спокійно казати: "Ти не можеш бути обличчям нашої партії", – зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський покаявся перед українцями за скандального Брагара.

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