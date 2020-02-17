Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відчитав депутатів за їх поведінка в будівлі парламенту

Нардепи отримали догану за свою поведінку в Раді від Разумкова. Спікер звернув увагу, що народні депутати на роботі постійно відволікаються на сторонні заняття і це обурює виборців. Про це пише Politeka з посиланням на виступ спікера. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Я думаю, що і ви про це чуєте, що людям іноді незрозуміла поведінка народних депутатів, яке вони спостерігають у сесійній залі. І щодо кави, і щодо їжі, і щодо того, що народні депутати досить часто займаються своїми власними справами, то в телефонах, то ще щось", - зазначив голова Ради.

Разумков розповів, що не так давно підійшла до нього вчителька, яка обурилася поведінкою депутатів, так як у неї немає часу на інші справи, а у нардепів, виходить, є:

"Підійшла вчителька і каже: "Ну дивіться, я так само, як і виходжу на роботу, у мене робочий день рідко коротше, ніж день роботи народного депутата у Верховній Раді. У мене немає часу, коли я перевіряю зошити, спілкуюся з батьками, дітьми, займатися власними справами. У депутатів часу трохи більше?" – додав спікер.

Політик зазначив, що йому складно відповісти на таке питання, адже він правильний. Тому потрібно зробити так, щоб не відповідати на такі питання, а значить, займатися роботою у Верховній Раді.

Раніше ми повідомляли, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поділився інформацією про своїх доходах за січень 2020 року.

За його словами, його зарплата піднялася і склали 38 тисяч гривень.

"Якщо говорити за січень, якщо не помиляюся, я отримав 38 тисяч. Зарплата дійсно трохи виросла з урахуванням податків десь на 3600, якщо я не помиляюся, - це в цілому, і з цього відніміть майже 20%. Це зростання порівняно з минулим роком", - зазначив він.

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