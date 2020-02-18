Екс-президент Віктор Янукович, що втік з України з ганьбою шість років тому, звернувся до колишніх співвітчизників

Текст листа Януковича опублікував в мережі його адвокат Віталій Сердюк. Янукович вирішив нагадати українцям про нібито держпереворот, який відбувся шість років тому, напередодні чергової річниці Майдану, 20 лютого.

Екс-гарант-втікач заявив, що для більшості українців події шестирічної давнини "обернулися страшною трагедією, що відкриває чорну сторінку історії України", а Майдан продовжує розділяти країну.

Крім того, Янукович згадав у своєму зверненні нинішнього українського лідера Володимира Зеленського, чиї перші кроки на посаді президента, з його слів, "дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні".

Можливо, якщо реакція від команди Зеленського на цю похвалу й буде - то така ж, як і на привітання з обранням на посаду (тоді було заявлено, що "обійдемося без цієї підтримки, так і без їх привітань").

Янукович завершив своє звернення на "високій ноті": "Я буду робити все, щоб країна не втратила цю надію, щоб мир і стабільність прийшли на нашу землю".

Що саме він збирається робити, екс-президент не уточнив.

Раніше з'явилася інформація, що Янукович втретє став батьком. Українська журналістка Соня Кошкіна повідомила, що "молодий тато" виховує сина Григорія, якому вже близько двох років. Мамою малюка є коханка Януковича Любов Полежай, яка разом з ним втекла до Росії.

Нагадаємо, що у Віктора Януковича є двоє синів від офіційної дружини Людмили Янукович. Старший син, Олександр, під час президентства батька був залучений в ряд скандалів, пов'язаних з відмиванням грошей. Молодший, Віктор, за офіційною версією загинув в березні 2015 року під час відпочинку в Іркутській області РФ.

Нагадаємо, з'явилося фото нового «Межигір'я» Януковича в РФ: росіяни в люті від свавілля.

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