Українці яскраво відреагували на новину про те, що Святослав Вакарчук залишає політику

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Святослав Вакарчук вирішив скласти з себе депутатські повноваження. Нібито це сталося на тлі падіння рейтингів її політичної сили.

Про рішення лідера партії "Голос" і знаменитого українського музиканта стало відомо у вівторок, 25 лютого. Цю інформацію поширив ряд українських ЗМІ, посилаючись на матеріал "Інтерфакс Україна".

Українці не змогли залишитися осторонь і почали активно коментувати цю новину в мережі.

Багато з них висловили надію на те, що інформація правдива і Вакарчук піде з політики. Були і ті, хто відзначав, що така інформація ходить в ЗМІ не перший раз, але Вакарчук так і не пішов.

"Хай іде,він не політик,ходить туди сюди", "Іде ,іде і ніяк не піде ,Ніхто не тримає все одно толку. у ВР ,як від козла молока .Піариться ,чи що?" "Та ну, це вже Дежавю якесь. Вакарчук що, грає на сцені? Я йду, я йду. Йдеш-йди. І двері за собою закрий", "Це називається, не в свої сани не сідай! Це відноситься до всіх артистів і їм подібним!!!", "Давно пора, святе місце порожнім не буває, краще співай".

Знайшлися серед українців і ті, хто підтримав рішення Вакарчука і побажали йому удачі на музичному терені.

"Дуже хороше рішення! Повністю підтримую!", "Підтримую. Давно пора вже це зробити, а краще всього не було сенсу йти в політику".

З'явилися і гнівні коментарі українців, які не могли зрозуміти, навіщо взагалі Вакарчук йшов у політику вдруге.

"Це вже другий відхід з політики якось несерйозно Слава", "Один раз вже виходив з депутатів. Якого дідька знову приперся? Співав би собі й добре, а то тепер і на концерти ніхто ходити не буде", "А че другий раз перся? Один раз недостатньо?".