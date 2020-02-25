Українці яскраво відреагували на новину про те, що Святослав Вакарчук залишає політику
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Святослав Вакарчук вирішив скласти з себе депутатські повноваження. Нібито це сталося на тлі падіння рейтингів її політичної сили.
Про рішення лідера партії "Голос" і знаменитого українського музиканта стало відомо у вівторок, 25 лютого. Цю інформацію поширив ряд українських ЗМІ, посилаючись на матеріал "Інтерфакс Україна".
Українці не змогли залишитися осторонь і почали активно коментувати цю новину в мережі.
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Багато з них висловили надію на те, що інформація правдива і Вакарчук піде з політики. Були і ті, хто відзначав, що така інформація ходить в ЗМІ не перший раз, але Вакарчук так і не пішов.
"Хай іде,він не політик,ходить туди сюди", "Іде ,іде і ніяк не піде ,Ніхто не тримає все одно толку. у ВР ,як від козла молока .Піариться ,чи що?" "Та ну, це вже Дежавю якесь. Вакарчук що, грає на сцені? Я йду, я йду. Йдеш-йди. І двері за собою закрий", "Це називається, не в свої сани не сідай! Це відноситься до всіх артистів і їм подібним!!!", "Давно пора, святе місце порожнім не буває, краще співай".
Знайшлися серед українців і ті, хто підтримав рішення Вакарчука і побажали йому удачі на музичному терені.
"Дуже хороше рішення! Повністю підтримую!", "Підтримую. Давно пора вже це зробити, а краще всього не було сенсу йти в політику".
З'явилися і гнівні коментарі українців, які не могли зрозуміти, навіщо взагалі Вакарчук йшов у політику вдруге.
"Це вже другий відхід з політики якось несерйозно Слава", "Один раз вже виходив з депутатів. Якого дідька знову приперся? Співав би собі й добре, а то тепер і на концерти ніхто ходити не буде", "А че другий раз перся? Один раз недостатньо?".
Нагадаємо, Вакарчук зганьбився через питання про своїх з Притулою спонсорів, відео злили в мережу.
Як повідомляла Politeka, Голос Вакарчука зганьбився брудним піаром на тему Майдану.
Також Politeka писала, що рейтинг Вакарчука різко змінився, скандальні дані не приховати.