Законопроект по внесенню поправок в закон про лжемінування подав на розгляд до Верховної Ради Кабміном Олексія Гончарука

Зазначено, що комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує прийняти новий законопроект. Все із-за того, що останнім часом кількість помилкових дзвінків зросла. Доповнює проблему те, що одночасно повідомляють про замінування десятків об'єктів. Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

"Комітет вважає необхідним прийняти законопроект №2642, тому що останнім часом кількість завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, набули загрозливого масштабу. При цьому одночасно повідомляється про замінування десятків об'єктів", - написано в повідомленні.

Найчастіше мінують школи, лікарні і інші об'єкти, що мають велике значення для громадян. Виведення з експлуатації таких місць може бути небезпечним для країни. Тому правоохоронці реагують на всі заяви.

У законопроекті заявлено, що якщо людина повідомляв про мінування повторно, а його дії спричинили тяжкі наслідки торкнулися і критично важливих об'єктів, то покарання за дзвінок буде від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що Олексій Гончарук прокоментував чутки про своє майбутнє звільнення і розповів, готовий вибачитися за космічні зарплати своїх міністрів.

«Я скільки себе пам'ятаю – мене звільняють. Уряд працює в звичайному режимі. Для мене звично поява подібної інформації в ЗМІ. Ніяких заяв я не писав, з президентом подібних тим не обговорював», - підкреслив прем'єр.

При цьому він визнав, що зустрічався з Сергієм Тігіпком, який, за повідомленнями ЗМІ, може зайняти його місце.

Нагадаємо, Гончарук після подвійних платіжок порадив торгувати зброєю і не тільки

А ще Politeka писала, що Зеленський з РНБО пішов на кардинальні заходи із-за карантину в Україні

Також Politeka повідомляла, що Гончарук Ляшко призначив на топ-посада, з'явилося екстрену заяву



