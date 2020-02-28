Президент РФ Володимир Путін остаточно закрив для себе питання окупованого Криму

Таку думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін, передає Inforesist.

За його словами, Володимир Путін хоче залишитися в історії як "збирач російських земель", тому питання про повернення окупованого Криму для нього закрите.

Разом з тим, в обговоренні можливого повернення ОРДЛО Володимир Путін готовий демонструвати гнучкість.

"Крим – це виключено. Інакше навіщо все це треба було затівати? Путін хоче залишитися в пам'яті як збирач російських земель. Ось він зібрав всякі клаптики, типу Південної Осетії, Абхазії, Криму. Крим – це питання не обговорюється, з точки зору Путіна", – заявив політолог.

Що стосується Донбасу, як запевняє Дмитро Орєшкін, то глава РФ готовий йти на діалог або як мінімум демонструвати готовність до діалогу.

"Як поступитися, потім як-то наступити. У всякому разі, тут є про що говорити. Бажано, звичайно, говорити нескінченно і безрезультатно, але говорити і демонструвати готовність до діалогу", – прогнозує експерт.

Дмитро Орєшкін також пов'язує з цим і звільнення так званого сірого кардинала Кремля Владислава Суркова, який, на думку політолога, має занадто жорсткий для офіційного Києва імідж.

"Тепер йому потрібен інший чоловік, який, як раз, і є парламентер, упорядник різного роду схем, проектів. Козак влаштовував такі ходи в Придністров'ї. Його потім там обіграли так, що він виявився непотрібним, але в принципі ось такий довгостроковий, нескінченний, демонстративний переговорний процес – це як раз те, що потрібно зараз Путіну", – резюмував Орєшкін в спілкуванні з співрозмовниками.

Раніше ми розповідали, що Владислав Сурков поплатився за свої слова про Україну. За словами журналіста Дениса Казанського, Сурков має примітивно-печерне уявлення про Україну.

"Дивно, що у російського чиновника, який роками відповідав за український напрямок таке примітивно-печерне уявлення про Україну. Сурков ж не якийсь дерев'яний дурень, типу Шойгу. Він інтелектуал, що визнано навіть його ворогами. І раптом з'ясовується, що розуміння України у нього на рівні якогось мракобеса-чорносотенця з ХІХ століття", – написав журналіст у своєму Telegram.

За його словами, як тільки піднімається українське питання, то навіть витончені мислителі починають "вивергати" пропагандистські тези про Україну.

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