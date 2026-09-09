Оренда квартир у Миколаєві різко подорожчала — через нову хвилю переїзду херсонців доступне житло практично зникло. Ціни на оренду наблизилися до одеських, а знайти бюджетну квартиру стало майже неможливо. Про це в інтерв'ю «Вгору» розповів голова агенції нерухомості Владислав Горін.

У Херсоні купівля житла фактично зупинилася

Ще навесні та на початку літа нерухомість у Херсоні потроху продавалася, однак останні півтора-два місяці ринок фактично завмер. Головна причина — погіршення безпекової ситуації. За словами Горіна, йдеться про посилення дронових атак, удари керованими авіабомбами та атаку на Херсонську ТЕЦ.

Через це потенційні покупці не лише відмовляються від придбання житла, а й перестали приходити на його перегляди. Люди знову шукають безпечніші місця для життя. Найчастіше вони обирають сусідній Миколаїв, куди й зміщується попит.

Бюджетне житло в Миколаєві зникло

Миколаїв уже кілька років має підвищені ціни на оренду через переїзд частини херсонців, а нині ситуація стала ще складнішою. Раніше оренда нормальної однокімнатної квартири могла коштувати близько 7–8 тисяч гривень, а недорогої двокімнатної — близько 8 тисяч. Тепер бюджетне житло знайти практично неможливо.

Оголошення з цінами до 10 тисяч гривень можуть залишатися лише на папері. Коли люди телефонують, виявляється, що квартиру вже здали або на неї сформувалася черга. За словами Горіна, на окремі квартири претендують по 5–10 охочих.

Скільки доведеться платити за квартиру

У пропозиціях уже можна побачити двокімнатне житло за 20–25 тисяч гривень, причому йдеться не обов'язково про елітні квартири. Нині 10 тисяч гривень експерт називає приблизним мінімальним бюджетом для пошуку. Залежно від квартири ціна може сягати 20–24 тисяч гривень.

За понад 10 тисяч гривень оренда в Миколаєві вже наближається до одеського рівня. Тобто навіть скромна квартира тепер обійдеться недешево. Порівняно з торішніми 7–8 тисячами за «однушку» це суттєвий стрибок для гаманця переселенців та місцевих мешканців.

Чого чекати далі

Владислав Горін прогнозує, що якщо кількість херсонців, які переїжджатимуть до Миколаєва, зростатиме, ситуація на ринку оренди може погіршитися ще більше. Особливо це може проявитися взимку. Причина — очікувані проблеми з опаленням у Херсоні.

Купувати житло одразу більшість новоприбулих не може. Ті, хто мав достатньо коштів на придбання квартири, переважно зробили це раніше. Серед нинішніх переселенців значно більше людей без можливості одразу купити житло, тому спочатку вони обирають оренду.

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