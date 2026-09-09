У Вінниці 9 вересня частина мешканців тимчасово залишиться без холодної та гарячої води, а на деяких вулицях — ще й без світла. Комунальники виконують планові ремонти та усувають наслідки пошкоджень на мережах.

Гуманітарна допомога для переселенців у Вінницькій області — важлива тема для багатьох містян, проте 9 вересня частина Вінниці зіткнеться із суто побутовою незручністю: через планові ремонтні роботи низка вулиць тимчасово залишиться без води та світла.

Як повідомив відділ оперативного реагування «Цілодобова варта», комунальні служби працюють у штатному режимі. З початком осені у місті посилили прибирання й очищення вулиць — щодоби до роботи долучається близько 30 одиниць шляхової техніки. Водночас фахівці нагадують про заборону спалювання сухої трави та листя: за порушення передбачені штрафи, а повідомити про підпали можна за телефоном 15-60.

Бригади «Вінницяоблводоканалу» лагодитимуть водогони за трьома адресами: вул. Д. Майбороди, 15; вул. 600-річчя, 70 та просп. Коцюбинського, 11. Водопостачання обіцяють відновити одразу по завершенні робіт.

Де відключатимуть гарячу воду та світло

У КП «Вінницяміськтеплоенерго» попередили про тимчасове припинення подачі гарячої води за адресами: вул. Келецька, 72, 74, 78-А та вул. О. Довженка, 40, 73. Причина — усунення наслідків пошкоджень на теплових мережах.

Водночас у «Вінницьких міських електромережах» повідомили про тимчасові відключення світла. Знеструмлення можливі на вул. Архітектора Артинова, 8–22; вул. Соборній, 68–72; вул. Ґданській; вул. П. Скоропадського; вул. Грушевій; пров. Грушевому; пров. Молодіжному та вул. Замостянській, 24, 26. Причина — планові роботи у трансформаторних підстанціях.

Куди телефонувати, якщо аварійна ситуація

Звернутися до «Цілодобової варти» вінничани можуть за номерами: 15-60, 0-800-60-15-60 або (0432) 65-15-60. Там приймають повідомлення про проблеми з водою, теплом, електроенергією та інші комунальні питання.

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