Прихильники екс-президента Петра Порошенка влаштували пікет під будівлею Державного бюро розслідувань

Про це стало відомо з українських Телеграм-каналів. Люди, які зібралися під стінами ДБР, оточили нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, який вийшов з будівлі. Вони кричали «Ганьба», "Стій" і «Чорт», свистіли і намагалися дістатися до нього. Зазначимо, що депутата взяла в своє кільце поліція, яка провела його до автомобіля.

Як розповів сам депутат, він прибув в ДБР по справі, яка не пов'язана з допитом Петра Порошенка.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 лютого, Порошенко прибув на допит в ДБР. Він приїхав в бюро в супроводі своїх адвокатів. На той час під будівлею вже зібралися однопартійці п'ятого президента і його прихильники.

Як заявив Порошенко, суд нібито ухвалив закрити справу про призначення суддів, в якій він фігурує. Адвокат Порошенка Ігор Головань зазначив, що сьогоднішній допит стосуватиметься саме цієї справи.

Тим часом, в ДБР підготували клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку, який систематично не з'являвся на допити.

Додамо, що Петро Порошенко фігурує одразу в кількох розслідуваннях ДБР, в тому числі в справі про можливу державну зраду під час підписання Мінських угод. Це розслідування стартувало в грудні 2019 року.

Останній раз Петро Порошенко приїжджав на допит в бюро 24 січня 2020 року, а в лютому суд дозволив використовувати силовий привід політика на допит, так як він їх ігнорував.

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