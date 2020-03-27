Член партії “Слуга народу” Микола Тищенко у 2008 році разом зі своїми бізнес-партнерами заборгував банкам понад два мільйонів доларів, підробив документи, а після незаконно вивів заставне майно

Про це заявив народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці в Фейсбук, передає Inforesist.

“25.01.2019 року по Тищенко М.М. та його партнерам було порушено кримінальну справу номер 12019100010000521 за статтею 358 частина 1 Кримінального кодексу України”, — стверджує Лерос.

За словами нардепа, в 2007 році Тищенко разом з партнером Володимиром Сітаком взяв у банку три кредита під заставу нерухомого майна – на 328 тисяч, 260 тисяч і 450 тисяч доларів.

“У 2008 році Тищенко М.М. з партнерами перестав оплачувати кредити, за якими вони загалом винні понад 2 млн доларів. Пізніше через схему перепланування приміщень і перереєстрації цих приміщень за підробленими документами, вони вивели з-під застави все заставне майно”, — написав політик.

За інформацією Лерос, слідчі підготували Тищенку підозру по статті “підробка документів, печаток, штампів чи бланків”.

“Але за інсайдерською інформацією, після перемоги Володимира Зеленського, Єрмак через Кличка попросив, після чого кримінальну справу було закрито і направлено в архів”, — написав слуга народу.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський звільнив депутата Лероса з посади радника після того, як той відкрито виступив проти ініціативи Андрія Єрмака по врегулюванню ситуації на Донбасі.

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