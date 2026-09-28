Графіки відключення світла у Черкасах 29 та 30 вересня оприлюднили енергетики — без електроенергії на кілька годин залишаться частина міста та два населені пункти області.

Графіки відключення світла у Черкаській області на найближчі дні знову оновилися — енергетики опублікували перелік планових робіт на 29 та 30 вересня, під час яких тимчасово знеструмлять частину Черкас та два села області.

Згідно з оприлюдненим переліком, усі відключення мають статус «планові» й виконуються у робочий час — мешканців попереджають заздалегідь, щоб ті встигли підготуватися. Роботи передбачають ремонт та обслуговування електромереж.

Про конкретні адреси та години знеструмлень повідомляє Черкасиобленерго, яке й опублікувало оновлений графік на офіційному ресурсі.

Які адреси у Черкасах знеструмлять 29 вересня

У вівторок, 29 вересня, світло вимикатимуть у період з 09:00 до 16:00, а на частині об'єктів — до 17:00. Під планові роботи потрапляють такі адреси в обласному центрі: бульвар Т. Шевченка, будинки 81 та 114/2; вулиця Університетська — будинки 1, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1.

Також без електропостачання тимчасово залишаться споживачі на вулиці Хрещатик — будинки 51, 55, 78, 78/2, 80, 80/1, 82, 105, 105/1, 107, 107-А, 109, 111; на вулиці Кавказькій — будинки 124, 126, 127, 129, 131; та на вулиці Нарбутівській — будинки 277 і 281.

Відключення 30 вересня: села області

У середу, 30 вересня, з 08:00 до 17:00 планові роботи триватимуть у двох населених пунктах. У селищі Гладківщина знеструмлять вулицю Шкільну — будинки 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14; та вулицю Т. Шевченка — будинки 1, 2, 3.

У селі Бубнівська Слобідка відключення будуть суцільними протягом усього дня з 08:00 до 17:00. Під знеструмлення потрапляють вулиці А. Фесуна, Жовтнева, Перемоги, Городищенська, 8-го Березня, Травнева, Велика, Бичковського, Т. Шевченка та Бубнівська.

Що радять енергетики мешканцям

Фахівці нагадують, що час завершення робіт може незначно змінюватися залежно від їхнього перебігу. На період знеструмлення варто заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а електроприлади, чутливі до перепадів напруги, відключити від мережі. Актуальну інформацію про графіки можна відстежувати на сайті Черкасиобленерго в розділі планових відключень.

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