Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 29 вересня по 5 жовтня показує стрімке падіння температури: якщо у вівторок, 29 вересня, повітря прогріється до +19°, то вже в суботу, 3 жовтня, максимум становитиме лише +10°.

тенденція до похолодання в регіоні знову підтверджується — синоптики зафіксували, що після теплого початку тижня температура в Дніпропетровській області почне стрімко знижуватися, і вже до вихідних жителям області доведеться готуватися до суттєво прохолодніших днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 29 вересня по 5 жовтня денна температура повітря у Дніпропетровській області коливатиметься від +10° до +19°.

У вівторок, 29 вересня, у Дніпропетровській області очікується найтепліший день тижня — повітря прогріється до +19°, а вночі температура опуститься до +11°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У середу, 30 вересня, стовпчики термометрів удень покажуть +18°, вночі — +10°. Хмарність залишиться малохмарною, дощу синоптики не обіцяють.

У четвер, 1 жовтня, температура вдень утримається на позначці +17°, а вночі знизиться до +9°. День пройде під малохмарним небом і без опадів.

У п’ятницю, 2 жовтня, потепління зміниться помітним охолодженням — вдень повітря прогріється лише до +14°, вночі до +8°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозується.

Субота, 3 жовтня, стане найпрохолоднішим днем тижня: денна температура опуститься до +10°, а нічна — до +6°. Хмарність буде мінливою, опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 4 жовтня, вдень трохи потеплішає — до +12°, проте вночі температура впаде до +4°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

Понеділок, 5 жовтня, завершить тиждень невеликим потеплінням: удень очікується +16°, вночі — +4°. Хмарність буде хмарною з проясненнями, опадів не прогнозується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 29 вересня, з максимумом +19°, а найпрохолоднішою — субота, 3 жовтня, коли повітря прогріється лише до +10°. Загальний перепад температур за тиждень сягає 9°. Опадів протягом усього періоду з 29 вересня по 5 жовтня синоптики не прогнозують.

Оскільки перепад температур за тиждень сягає 9°, синоптики радять дніпропетровцям вдягатися тепліше, особливо у другій половині тижня, коли нічні температури опускаються до +4-6°. Це особливо важливо для людей похилого віку та дітей, яким варто уникати тривалого перебування на холоді у вечірні й ранкові години.

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