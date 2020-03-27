Президент України Володимир Зеленський хоче отримати від Ради два прийнятих законопроекту

Президент після зборів "Слуги Народу" зазначив, що в світі зараз криза. Україна повинна пройти, а тому необхідно проголосувати два закони - про банки і землі, щоб домовитися. Про це пише Politeka.

"Ми розуміємо, що зараз світова криза. Нам дуже важливо його пройти. Тому умови МВФ - це два закони - закон про банки і закон про землю, про що ми вже домовилися", - сказав президент.

За словами президента, 30 березня буде позачергове засідання Ради, на якому розглянуть дані законопроекти. Поки не відомо, де будуть депутати проводити сесію. Спікер Ради Дмитро Разумков не виключає, що можуть зібратися у внутрішньому дворику парламенту.

Зеленський також розповів, що в законі є поправки, за якими можна буде купити не більше 100 га і тільки фізичним особам. Юридичні особи зможуть купувати вже з 2024 року і не більше 10 000 га.

"Державну землю продавати зараз не будемо. Ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 га, а для юридичних - і це другий етап, з 2024 року, - до 10 000 га. Перший етап - для фізичних осіб, до 100 га", - сказав президент.

Депутат Микита Потураєв з фракції "Слуга народу" розповів, що Рада хоче проголосувати за законопроекти про банки і землі в цілому. За його заявою, компромісу вдалося досягти.

"Всі йдемо і голосуємо. Банки - в тому вигляді, в якому є урядовий законопроект, узгоджений з МВФ. Щодо землі був запропонований компроміс", - сказав депутат.

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