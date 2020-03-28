Кількість VIP-палат для чиновників набагато більше, ніж говорять



Як передає Politeka.net, такою думкою поділився політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами указ про VIP-палатах була засекречена, але журналістам все ж вдалося дізнатися про нього.



"Я, і багато інших експертів і політиків, які дуже добре знають історію з державно охороною сказали: "У нас не 3, а як мінімум 30 палат під державною охороною.". Але Кличко говорить, що у нас тільки 3 палати з такою охороною, але куди ми діваємо півтора мільярди гривень?", - задається питанням політик.

Також він зазначив, що Кличко поклявся, що VIP палат не буде.



"Перевіримо, якщо хтось з супер знаменитих чиновників, не дай Боже, захворіє на коронавірус, можна буде подивитися - він буде поруч з народом лікується або в умовах VIP обслуговування", - уклав він.

Нагадаємо, раніше Департамент охорони здоров'я КМДА видав наказ, який визначає, як необхідно обладнати палати для віп-заражених коронавірусом.

Опублікований в мережі указ викликав чималу критику в суспільстві, але київський мер Віталій Кличко заявив, що так звані VIP-палати підготували в Олександрівській лікарні на випадок захворювання коронавірусом перших осіб держави.

Кличко пояснив, що палати почали готувати після наказів Держслужби охорони, МОЗ та звернення Держуправління справами при президенті.

Нагадаємо, що робити, якщо у домашніх з'явилися симптоми коронавірусу.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про брудний спосіб поширення коронавірусу: "карантин не допоможе".

Як повідомляла Politeka, харків'янам показали, куди діваються всі медичні маски з аптек.