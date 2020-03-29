Не можна недооцінювати хворобу

Пішов з життя колишній заступник глави Київської ОДА Олег Міщенко

Про це повідомив колишній перший заступник голови Київської ОДА Лев Парцхаладзе у своєму Facebook, пише Рoliteka.net. За його словами, Міщенко помер 29 березня.

"Він (Олег Міщенко, - ред.) цілий тиждень боровся за життя. Але, складна форма цукрового діабету і Covid-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус", – зазначив Парцхаладзе.

Відомо, що екс-заступник голови Київської ОДА займався питаннями ЖКГ та будівництва з 20 грудня 2016 року по серпень 2017 року.

До кінця життя Міщенко був членом Ради директорів Конфедерації будівельників України.

В електронній декларації політика зазначено, що він зареєстрований в селі Мостище (Макарівський район, Київська область).

Нагадаємо, станом на 29 березня в Україні зареєстровано 418 випадків зараження коронавірусом, зокрема, за добу було зафіксовано - 109 нових.

Раніше повідомлялося, що позафракційний народний депутат Анна Скороход заразилася коронавірусом.

За її словами, все почалося з температури до 38 градусів, ломоти в тілі, головного болю.

Після огляду лікарі сказали, що це не коронавірус. На прохання все ж зробити тест відповіли, що роблять тільки, якщо 100% є симптоми COVID-19.

Після того, як на другий день у Скороход погіршився нюх, вона наполягла на проведенні тестів. Результати виявилися позитивними

Нагадаємо також, що 24 березня про такий же діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Зараз він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, "Вони там всі хворі?": як VIP-українці оминають карантин у Києві, скандальні фото

Як повідомляла Politeka, вірусолог назвала препарати, які можуть протистояти хворобі: "Деактивує коронавірус".

Також Politeka писала, що "слуга" одним фото показала захист нардепів від коронавіруса: поки лікарі самі купують маски.