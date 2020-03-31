На сайті Верховної Ради зареєстрували дві постанови про скасування результатів голосування за закон про відкриття ринку землі

В результаті чого, підписання законопроекту, важливість якого так акцентував президент Володимир Зеленський, виявилося заблокованим.

На сайті ВР опубліковані два проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П1 "Про скасування рішення Верховної Ради про прийняття у другому читанні і в цілому як закону проекту ЗУ "ПРО внесення змін у деякі законодавчі акти України про обіг земель сільськогосподарського призначення (реєстр. №2178-10 від 10.10.2019 року)".

Такі постанови подали два позафракційних нардепів.

Так, автор одного з них - Антон Поляків, виключений зі складу фракції "Слуга народу" в грудні 2019 року.

Незважаючи на те що Зеленський домовився з Петром Порошенком і "Голосом", і таки проголосували за закон, це не врятувало, адже колишні соратники почали вставляти палиці в колеса. Можна сказати, що Зеленський отримав удар у спину від колишнього соратника.

Аналогічну постанову зареєструвала і позафракційний нардеп Оксана Савчук.

Зазначимо, що до розгляду даних постанов, підписання законопроекту №2178-10 заблоковано як для голови парламенту, так і для президента.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

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