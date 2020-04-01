Закони про банки і про ринок землі можуть оскаржити в суді, але вже після того, як Україна отримає гроші



Таку думку "Главреду" висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, транш МВФ допоможе Україні уникнути дефолту, але поки нам ніхто не обіцяв ніяких грошей.



В даній ситуації краще всього провести переговори про реструктуризацію боргів, зазначає експерт, але є один нюанс.

"Обидва з цих законопроектів поки ще знаходяться в зоні ризику. Закон банкам ще не прийнятий, він пройшов лише перше читання, а у нас завжди нюанси починають з'являтися до другого. Тому не факт, що він буде проголосований", - зазначив він.

За словами експерта, закон про відкриття ринку землі буде оскаржений у Конституційному суді.

"І не виключено, що гроші надійдуть, а закон вже потім почнуть скасовувати. Звичайно, якщо так станеться, одразу у нас грошей ніхто назад не потребує, так як транш МВФ виділяється на кілька років. Максимум – нам доведеться платити відсотки.", - упевнений він.

У той же час експерт упевнений, що при такому сценарії Україна втратить довіру МВФ.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за відкриття ринку землі у ніч 31 березня.

За законопроект віддали голоси 259 народних депутатів. Серед них були нардепи від "Слуги народу", Європейської Солідарності", "Довіри", "Голоси" і позафракційні політики. "Батьківщина" і ОПЗЖ за ринок землі не голосували.



Раніше, журналіст Андрій Пальчевський заявив, що Міжнародний валютний фонд не вимагав від України продажу землі.



Він підкреслив, що ініціатива про продаж землі була від української сторони.

"Це міф, який розганяють проплачені журналісти… Про те, що МВФ вимагав від нас продажу землі. Це була ініціатива української сторони. Я чув особисто від людини, який вів переговори з МВФ. Я повторюю ще раз, ніхто в Міжнародному валютному фонді не нав'язував нам пункт про продаж землі. Це особиста ініціатива української сторони», - зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

Як повідомляла Politeka, Україна не залишиться без грошей МВФ: дата і деталі отримання траншу.

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