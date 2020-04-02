Президент України Володимир Зеленський і "Слуги народу" уклали союз з Петром Порошенком, який може обернутися катастрофою для українців

Як передає Politeka, про це в програмі «Не Добрий вечір» заявив її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

Напередодні депутати Верховної Ради проголосували за відкриття ринку землі в Україні. Реформу підтримали не тільки "Слуги", але і "Європейська солідарність" Порошенка.

"Слуги народу створили банду з Порошенком і продали останнє, що у нас було – ринок землі тепер відкрито", – заявив Ігор Лесєв. На його думку, ситуація на руку колишньому президенту: "Свято тепер тільки у Петра Олексійовича. Хто ж його тепер посадить? Він у нас старший статевий партнер Зеленського".

Журналіст припустив, що скоро в Україну повернуться партнери Порошенко, які втекли. Притому багато з них вже пролізли у владу. Так Ігор Лесєв нагадав, що Сергій Марченко став новим міністром фінансів України, а до цього працював заступником глави Адміністрації президента Порошенко. При такому розкладі останній опинився в "шоколаді" і може уникнути відповідальності.

"Замість зони або втечі з країни – ходить бодрячком. Там поділився, там добазарився – і в дамках", – зазначив Ігор Лесєв. "Спритний малий, погодьтеся. При Ющенко – міністр закордонних справ, при Януковичі – міністр економіки, потім сам помародерил, довівши країну до свинячьего вереску. І ось пройшов всього рік, а Вова вже в позиції "знизу".

Ігор Лесєв нагадав слова Володимира Зеленського про те, що взамін на відкриття ринку землі МВФ дасть кредит 10 мільярдів доларів. Журналіст пояснив, куди насправді підуть ці гроші і чому українці їх не відчують:

"Левову частину забере собі назад МВФ за погашення минулих виплат. Інше подерибанять зовнішні і внутрішні наглядачі за Україною. Кредит від МВФ – це не інвестиція і не подарунок. У цьому кредиті немає програми розвитку країни. З цих грошей не побудують новий Дніпрогес або Турбоатом, з цих грошей не буде збудована нова дорога або лікарня. Цей кредит – найбанальніший мікрозайм, а заставним зобов'язанням його служить наша земля".

За словами Ігоря Лесєва, жителям України доведеться розплачуватися за отримані гроші. При цьому їх навіть не запитали, чи потрібно відкривати ринок землі. "За борги, які ми не брали – віддавати те, що належить нам", – підкреслив ведучий і порівняв ситуацію з груповою наругою.

Нагадаємо, Ігор Лесєв розкрив фатальну помилку влади у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляла Politeka, українцям розкрили хитрість нового закону про ринок землі: як безкоштовно отримати дорогі гектари.

Також Politeka писала, що карантин в Україні вийшов з-під контролю, Лесєв розкрив головну помилку влади: «Це катастрофа!».