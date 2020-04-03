Рішення Володимира Путіна про продовження режиму неробочих днів розлютило росіян

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, на тлі епідемії китайського вірусу президент Росії під час звернення заявив, що продовжив режим неробочих днів до кінця квітня.

За його словами, цей режим триватиме до 30 квітня, оскільки в Росії зберігається загроза підступного вірусу і пік захворюваності ще не пройдено.

Але таке рішення лише розлютило користувачів соціальних мереж, адже представникам бізнесу держава не планує відшкодовувати збитки. Деякі коментатори запропонували Путіну, як автору такої ініціативи, виплачувати гроші зі своєї кишені.

"Повний кретинізм. Розоряє всіх людей", "Цікаво, звідки непрацюючий бізнес буде платити зарплати?", "Бюджетники будуть проїдати бюджет, зібраний з бізнесу. А бізнес - в утиль", "Путін сказав, Путін нехай і платить зарплати", "Навіщо нам допомагати йому, якщо він нас ненавидить. Смертність підвищиться, йому тільки в радість", "Хто платити буде?", - обурюються росіяни в коментарях під публикацией.

Були і такі коментатори, які напророкували хаос в Росії. Росіяни не сумніваються, що рішення Путіна спроцовирует масові протести, під час яких люди почнуть громити супермаркети.

"Робимо ставки, коли й*бне і народ вийде на вулиці. Я ставлю на Червень", "До кінця квітня розорені бізнесмени разом з іншим бідним населенням підуть громити Ашани і захоплювати "П'ятірочки". Відмінний план, Путін", "Вішатимуть колекторів. І добре, якщо просто вішати, а не випалюватимуть, наприклад очі паяльною лампою", "І я піду, тим більше мені п'ятірочка не подобається", - зазначили інші користувачі.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін оконфузився з безглуздим указом під час карантину. Пафосну публікацію у своєму мікроблозі Twitter зробив російський пропагадист Дмитро Смирнов.

"Вірус вірусом, а армія за розкладом: Володимир Путін підписав указ про весняний призов з 1 квітня", - написав він у своєму мікроблозі.

Росіяни гнівно відреагували на безглуздий указ президента РФ і відзначили з сарказмом, що зараз найбільш відповідний час, щоб товпитися у військкоматах".

"Ну що, пішов вірус в армію, молодняк міцний,переживе, а полкани і генерали навряд чи", "Даааа, саме час у військкоматі штовхатися", "Сини Ротенбергів, Сечіних, Грефів... В перших рядах сподіваємося", - обурювалися вони під публікацією.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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