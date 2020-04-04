Верховна Рада повинна зібратися для затвердження змін до державного бюджету на 2020 рік

Про це в ефірі українського телеканалу розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Politeka.net.

За його словами, позачергове засідання Парламенту може відбутися вже 8 чи 9 квітня.

Як стверджує Давид Арахамія, в умовах карантину зараз йде робота над змінами до держбюджету на 2020 рік і пакетом законопроектів про пільги для українського бізнесу.

"Нам все одно потрібно прийняти бюджет в новому вигляді. І у нас напрацьовується інший пакет, це вже, здається, третій пакет по боротьбі з вірусом. Ми розробляємо разом з усіма фракціями спільне бачення пільг, які ми можемо надати бізнесу", - додав глава фракції в ефірі телеканалу.

Варто відзначити, що раніше представник уряду в Парламенті Василь Мокан раніше також говорив, що наступне позачергове засідання Ради може відбутися вже 6 – 8 квітня.

"Ми проголосували за скорочені терміни доопрацювання (секвестру бюджету). Це означає, що протягом 7 календарних днів. Я прогнозую, що наступного тижня буде ще одне позачергове засідання. Але, зрозуміло, що конкретної дати поки немає", - заявляв раніше він.

Раніше ми розповідали, що вигнаний слуга народу завдав удару в спину Зеленському. Зокрема, нардеп Антон Поляків зареєстрував постанову про скасування результатів голосування за закон про відкриття ринку землі.

Таким чином, підписання законопроекту, важливість якого так акцентував президент Володимир Зеленський, виявилося заблокованим.

Незважаючи на те що Зеленський домовився з Петром Порошенком і "Голосом", і за закон нардепи таки проголосували, це не врятувало, адже колишні соратники почали вставляти палиці в колеса. Можна сказати, що Зеленський отримав удар в спину.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

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