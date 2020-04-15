Президент Франції Еммануель Макрон вирішив переконати главу РФ Володимира Путіна припинити бойові дії, зокрема на Донбасі
Через пандемію китайського вірусу генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до глобального припинення вогню в світі.
Ініціативу вже підтримали троє світових лідерів: президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
У той же час Еммануель Макрон заявив, що найближчим часом розраховує отримати від Путіна згоду на припинення вогню.
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"Ми говорили з ним на початку цієї ініціативи. Я не розмовляв з ним з тих пір, як я отримав тверде підтвердження від інших лідерів. Я зроблю це в найближчі кілька годин. Думаю, що президент Путін напевно погодиться", – сказав президент Франції.
Раніше повідомлялося, що пандемія несподівано дає можливість розв'язати війну на Донбасі і протистояти нападкам президента Росії Володимира Путіна.
Про це йдеться у відкритому листі Дональду Трампу, який підписали екс-посли США Вільям Тейлор, Джон Гербст та Стівен Пайфер.
Дипломати не сумніваються, що епідемія китайського вірусу і падіння цін на чорне золото боляче б'ють по режиму Володимира Путіна. Тому Білий дім і їх союзники можуть запропонувати Володимиру Путіну скасування санкцій в обмін на припинення війни в Україні.
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