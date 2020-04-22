Украинский политик, лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко жестко раскритиковал власть за отсутствие государственной политики по управлению отходами
Об этом Томенко сообщил у себя на страничке в соцсети Фейсбук, пишет Znaj.ua. Приводим его слова полностью.
Власть отчитывается, что увеличив штрафы для поджигателей, она нанесла смертельный удар по поджигателям мусора в Украине?!
Главное, как на меня, это отсутствие государственной политики по управлению отходами. Эксперты считают, что сейчас в нашей стране около 33 000 незаконных свалок и …
Масштабний перерахунок пенсій в Україні: що потрібно знати, щоб отримати більше грошей
Молода дружина Шнурова впустила груди з величезного декольте: співак похвалився пікантним фото
Рахунки українців обнуляються: ПриватБанк зробив важливу заяву
Українцям доведеться сидіти вдома, у МВС назвали терміни відкриття кордонів: «Не варто очікувати»
1 Мусороперерабатывающий завод в Киеве?!
В свое время, в 2016 году, группа экспертов, депутатов и городских голов подготовили пакет законов для создания правовых и финансовых основ для экономики переработки отходов. Но Правительства Яценюка, Гройсмана и Гончарука, выполняя наставления международного бизнеса упаковщиков, отказались поддержать наши Законы! Ну зачем Кока-Коле и К. платить за загрязнение экологии - они же наши стратегические партнеры?! Альтернатива для инвестиций в создание системы раздельной сортировки мусора и строительства мусороперерабатывающих заводов - радикальное увеличение коммунального платежа. Как вы понимаете, в стране бедных, это нереально в принципе!
Итак, нынешнее полуэкологическое министерство снова презентует слайды относительно планов власти в сфере управления отходами.
Только печальная правда в том, что этим слайдам более 10 лет! Лоббисты упаковочного бизнеса и коррумпированные чиновники уже освоили миллионы долларов на конференции, презентации, гонорары и взятки - а мусор и ныне незаконно заполняет территорию Украины. Местная мусорная мафия - родственники городских голов и руководителей ОТГ, через приватизированную землю возле полигонов для братских фирм, в свою очередь терроризирует и отпугивает единичных инвесторов невероятными взятками.
Так, Украина утопает в мусоре, который выбрасывают практически все и от лжи власти, которая не может и не хочет создать правовые и финансовые основы для экономики переработки бытового мусора.
Напомним, Томенко разоблачил хитрую схему: «Вернут с лихвой»
Также Politeka писала, что "За 2 миллиарда бюджетных гривен": Томенко показал грандиозный провал "Общественного"