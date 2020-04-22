Украинский политик, лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко жестко раскритиковал власть за отсутствие государственной политики по управлению отходами

Об этом Томенко сообщил у себя на страничке в соцсети Фейсбук, пишет Znaj.ua. Приводим его слова полностью.

Власть отчитывается, что увеличив штрафы для поджигателей, она нанесла смертельный удар по поджигателям мусора в Украине?!

Штрафы - дело важное, но это одна из очень многих необходимых условий, чтобы остановить «Украину в огне».

Главное, как на меня, это отсутствие государственной политики по управлению отходами. Эксперты считают, что сейчас в нашей стране около 33 000 незаконных свалок и …

1 Мусороперерабатывающий завод в Киеве?!

В свое время, в 2016 году, группа экспертов, депутатов и городских голов подготовили пакет законов для создания правовых и финансовых основ для экономики переработки отходов. Но Правительства Яценюка, Гройсмана и Гончарука, выполняя наставления международного бизнеса упаковщиков, отказались поддержать наши Законы! Ну зачем Кока-Коле и К. платить за загрязнение экологии - они же наши стратегические партнеры?! Альтернатива для инвестиций в создание системы раздельной сортировки мусора и строительства мусороперерабатывающих заводов - радикальное увеличение коммунального платежа. Как вы понимаете, в стране бедных, это нереально в принципе!