Володимир Зеленський підвів підсумки першого року свого президентства

Глава держави прокоментував найпопулярніші прогнози щодо свого керівництва, які не збулися. Зокрема, за словами Зеленського, багато хто передрікав після того, як він прийде до влади, катастрофічну ситуацію з курсом валют. Крім того, його опоненти заявляли, що він буде "нерукопотисканий за кордоном", мовляв, ніхто зі світових лідерів не захоче мати з ним справ.

"Я пам'ятаю найголовніше: коли прийде Зеленський – долар буде по 100. Я буду, як хтось сказав, за кордоном "нерукопотисканий". Долар не 100? Не 100. Всі світові лідери дуже мене підтримують. Ми познайомилися з усіма – вони зрозуміли, чого я хочу, до чого прагну. У них у всіх прекрасно працює розвідка. Вони знають, що я ні копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не повинен. З НАТО відносини є, з ЄС прекрасні відносини. З МВФ, якщо Рада дасть цю можливість, ми підпишемо меморандум і Україна отримає 8 млрд від МВФ як мінімум, і ще пару мільярдів від інших європейських фінансових інститутів... З Америкою зараз, мені здається, ми стали дуже відомою країною. Зараз про Україну знає кожен американець. Не будемо говорити, з яких причин, це неважливо. У нас з Америкою міцні стосунки зараз", - похвалив себе президент.

Зеленський підкреслив, що до нього до України склалося упереджене відношення, як до "корупційній країни", і саме через цю "недовіру" виникало багато проблем. "Ми змінюємо це", - резюмував президент.

Раніше ми повідомляли, голова держави в рамках документального фільму "Рік президента Зеленського" поділився успіхами в діджиталізації країни. За його словами, документи українців повинні "в найближчі тижні" повністю перейти на цифровий формат. Більш того, Зеленський розкрив, що нововведення торкнеться і волевиявлення громадян.

"Вибори наступного президента мають бути електронними, як у деяких вже країнах - в Естонії, наприклад, вони і так вибирають, і в електронному вигляді", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Україна стала першою у світі державою, де можна користуватися електронним паспортом без пред'явлення паперового аналога.

Нагадаємо, українців чекають важливі зміни з паспортами: вже з 1 травня.