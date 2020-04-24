Скандальний депутат російської держдуми Володимир Жириновський розповів, як можна знищити Україну

Як повідомляє Politeka.net, своїм маренням планом політик поділився на своєму Telegram-каналі.

Росіяни давно бачать у всьому, що відбувається в Україні і по всьому світу підступи США. Параноя досягла такого рівня, що Володимир Жириновський задумався, як раз і назавжди скувати Україну по руках і ногах.

На його думку, потрібно зробити всіх мешканців України росіянами, а саме - видавати російські паспорти всім бажаючим. Володимир Жириновський упевнений, що з часом всі українці зникнуть, а залишаться тільки громадяни інших держав.

Нібито, тільки так можна зупинити американизацию. Але російський депутат не стримався і видав, що його пропозицію угробить незалежну Україну. Втім, він ніколи не приховував своїх мотивів.

"Видавати російські паспорти. Не тільки на Донбасі, а взагалі всім бажаючим на Україні. У підсумку ми прийдемо до того, що там не залишиться громадян України. Дістав паспорт — російська, польська, угорська, а з українськими паспортами і немає вже. Ось це буде гідний кінець України", — написав лідер російської ЛДПР.

Варто нагадати, що в 2019 році президент Росії Володимир Путін вирішив видавати російські паспорти всім мешканцям Донецької та Луганської областей. Навіть тим, хто живе в підконтрольних Києву районах.

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