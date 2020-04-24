В України є шанс вийти з кризи, яку спровокувала епідемія китайського вірусу

Про це йдеться в зверненні депутатської групи "Довіра", якt 24 квітня було озвучено народним депутатом Сергієм Шаховим в парламенті.

За словами нардепів, сьогодні неможливо перемогти вірус одним карантином, і ми не можемо знати скільки хворих реально в Україні.

Тому група "Довіра" пропонує розпочати масове тестування українців за допомогою унікальних тестів, які були виготовлені нашими вченими.

"Ми п’ята країна в світі, яка має такий тест. Більше того, наш, вітчизняний тест має ефективність 98%, а коштує в десять разів дешевше ніж іноземні аналоги. Ми маємо ресурс для того, щоб перевірити всіх українців, і повернути нормальне життя тим хто має імунітет", - запевняють нардепи.

Перший виступ на трибуні після одужання від коронавірусу. Україна не може дозволити собі не працювати півроку. Чиновники не знають, що робити та як вийти із кризи. Сьогодні у Верховній Раді озвучив конкретні кроки. 1. Провести масове безкоштовне тестування на антитіла усіх українців, які мали протягом року схожі на коронавірус симптоми і одужали. 2. Тим громадянам, в крові яких будуть виявлені антитіла, видати картки імунітету і дозволити повернутися до нормального життя. 3. Запровадити податкові канікули для малого та середнього бізнесу. 4. Створити по всій Україні банки крові з антитілами для лікування важкохворих. 5. Організувати роботу групи вчених, які займуться розробкою ліків, за державної підтримки та сприяння. 6. Продовжити карантин та надати фінансову підтримку тим, хто не має антитіл, а також громадянам, які входять до груп ризику. Gepostet von Сергій Шахов am Freitag, 24. April 2020

Стратегія парламентарів з групи "Довіра" складається з шести основних пунктів:

Провести масове безкоштовне тестування на антитіла усіх українців, які мали протягом півроку схожі на коронавірус симптоми і одужали.

Тим громадянам, в чиїй крові будуть виявлені антитіла видати картки імунітету і дозволити повернутися до нормального життя.

Запровадити податкові канікули для малого та середнього бізнесу

Створити по всій Україні банки крові з антитілами, для лікування важкохворих.

Створити державну групу вчених, які займаються розробкою ліків.

Продовжити карантин та надати фінансову допомогу тим, хто немає антитіл, а також громадянам, які входять до груп ризику.

"Колеги, як ви вважаєте, що краще: неконтрольований карантин, який призводить до падіння економіки, руйнування бізнесу, депресії та психозу у людей, підвищеної агресії в сім’ях, паніки та тривоги у суспільстві, холоду та голоду, суїциду.... Або контрольований карантин, який дасть людям нормально дихати і оздоровлення української економіки? Колеги повернемо людям конституційне право - жити!", - резюмувала парламентська група "Довіра" у своєму зверненні.

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