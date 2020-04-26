Кабмін несподівано змінив тарифи на газ: скільки доведеться заплатити українцям у травні

24 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити регульований тариф на газ ще на три місяці.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті уряду. Як відомо, з травня в Україні повинен був запрацювати ринок газу, але Кабмін своїм рішенням запуск ринку скасував. Тепер «Нафтогаз» продовжить продавати газ населенню за регульованим тарифом.

Згідно з рішенням уряду, ціна газу для населення не може бути вище певного рівня, який розраховується за формулою: середньоарифметичне значення фактичних цін природного газу на наступну добу поставки на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця + вартість транспортування. Це означає, що імпортна ціна не може бути меншою, ніж ціна для українців.

Курс валют готує новий розворот, все зміниться відразу після вихідних: що буде з доларом

Курс валют в Україні 26 квітня спровокує здивування на ринку, долар і євро зачаїлися перед новим подорожчанням.

Так, сьогодні долар буде торгуватися за 2701,37 грн. Хоча вже в понеділок він підскочить до 2714,41 (+13,04).

Курс євро підскочить ще більше. Сьогодні вони будуть торгуватися за 2913,83 гривні. А вже у понеділок на ринку стоевровая купюра обійдеться вам в 2933,06 грн (+19,23).

Кремль висунув Зеленському свої умови, переговори з Путіним зірвалися: що буде з Донбасом

У президента Росії Володимира Путіна несподівано передумали зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту в «нормандському форматі».

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров під час спілкування з журналістами.

«Ми ніколи не будемо домовлятися про новий саміті, поки не будуть чесно, повноцінно і сумлінно виконані всі ті рішення, які приймалися в Парижі», - зазначив він.

Крім того, на думку російського дипломата, виконаний тільки один пункт з попередніх домовленостей.

Кім Чен Ин раптово помер: у США повідомили фатальні подробиці

У мережі з'явилася інформація про те, що китайський лідер Кім Чен Ин помер через проблеми з серцем.

Так, журналісти стверджують, що Кім схопився за груди і впав на землю під час відвідування сільській місцевості ще на початку квітня. Першу допомогу йому надав лікар, який супроводжував його, а також доставив у лікарню.

Там Кім Чен Ину провели операцію з шунтування серця, однак установка стента була проведена неправильно з-за того, що руки хірурга сильно тремтіли.

За даними південнокорейських ЗМІ, 12 квітня Кім Чен Ин переніс операцію через кардіоваскулярного захворювання. Зараз він відновлюється після хірургічного втручання. Відзначається, що стан здоров'я лідера КНДР погіршилося за «ожиріння, перевтоми і куріння».

Як відомо, востаннє Кім Чен Ин з'явився на публіці 11 квітня. Після цього його не бачили на публічних заходах. Крім цього, він вперше за довгі роки пропустив важливу церемонію.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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