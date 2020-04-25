В сети появилась информация о том, что китайский лидер Ким Чен Ын умер из-за проблем с сердцем

Как сообщает Politeka, об этом говорится в материале New York Post.

Так, журналисты утверждают, что Ким схватился за грудь и упал на землю во время посещения сельской местности еще в начале апреля. Первую помощь ему оказал врач, который сопровождал его, а также доставил в больницу.

Там Ким Чен Ыну провели операцию по шунтированию сердца, однако установка стента была проведена неправильно из-за того, что руки хирурга сильно дрожали.

До этого мы писали, что американская разведка проверяет данные об ухудшении здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Лидер КНДР перенес операцию, после чего его здоровье резко ухудшилось. Из-за серьезных проблем он уже более недели не появляется на публике и даже пропустил важнейшее мероприятие - торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

По данным южнокорейских СМИ, 12 апреля Ким Чен Ын перенес операцию из-за кардиоваскулярного заболевания. Сейчас он восстанавливается после хирургического вмешательства. Отмечается, что состояние здоровья лидера КНДР ухудшилось из-за «ожирения, переутомления и курения».

Как известно, последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. После этого его не видели на публичных мероприятиях. Кроме этого, он впервые за долгие годы пропустил важную церемонию.

Напомним, что жена Ким Чен Ына поразила красотой верхом на белоснежном коне: «настоящая амазонка».

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