Кабмин неожиданно изменил тарифы на газ: сколько придется заплатить украинцам уже в мае

24 апреля Кабинет министров Украины принял решение продлить регулируемый тариф на газ еще на три месяца.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте правительства. Как известно, с мая в Украине должен был заработать рынок газа, но Кабмин своим решением запуск рынка отменил. Теперь «Нафтогаз» продолжит продавать газ населению по регулируемому тарифу.

Согласно решению правительства, цена газа для населения не может быть выше определенного уровня, который рассчитывается по формуле: среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца + стоимость транспортировки. Это значит, что импортная цена не может быть меньше, чем цена для украинцев.

Курс валют готовит новый разворот, все изменится сразу после выходных: что будет с долларом

Курс валют в Украине 26 апреля спровоцирует удивление всех на рынке, доллар и евро затаились перед новым подорожанием.

Так, сегодня доллар будет торговаться по 2701,37 грн. Хотя уже в понедельник он подскочит до 2714,41 (+13,04).

Курс евро подскочит еще больше. Сегодня они будут торговаться по 2913,83 гривны. А уже в понедельник на рынке стоевровая купюра обойдется вам в 2933,06 грн (+19,23).

Кремль выдвинул Зеленскому свои условия, переговоры с Путиным сорвались: что будет с Донбассом

У президента России Владимира Путина неожиданно передумали встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита в «нормандском формате».

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с журналистами.

«Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже», - отметил он.

Кроме того, по мнению российского дипломата, выполнен только один пункт из предыдущих договоренностей.

Ким Чен Ын внезапно умер: в США сообщили фатальные подробности

В сети появилась информация о том, что китайский лидер Ким Чен Ын умер из-за проблем с сердцем.

Так, журналисты утверждают, что Ким схватился за грудь и упал на землю во время посещения сельской местности еще в начале апреля. Первую помощь ему оказал врач, который сопровождал его, а также доставил в больницу.

Там Ким Чен Ыну провели операцию по шунтированию сердца, однако установка стента была проведена неправильно из-за того, что руки хирурга сильно дрожали.

По данным южнокорейских СМИ, 12 апреля Ким Чен Ын перенес операцию из-за кардиоваскулярного заболевания. Сейчас он восстанавливается после хирургического вмешательства. Отмечается, что состояние здоровья лидера КНДР ухудшилось из-за «ожирения, переутомления и курения».

Как известно, последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. После этого его не видели на публичных мероприятиях. Кроме этого, он впервые за долгие годы пропустил важную церемонию.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Принцесса Швеции «опустила» трусливого Путина, фото взорвало сеть.