24 апреля Кабинет министров Украины принял решение продлить регулируемый тариф на газ еще на три месяца

Соответствующее решение было опубликовано на сайте правительства. Как известно, с мая в Украине должен был заработать рынок газа, но Кабмин своим решением запуск рынка отменил. Теперь «Нафтогаз» продолжит продавать газ населению по регулируемому тарифу.

Согласно решению правительства, цена газа для населения не может быть выше определенного уровня, который рассчитывается по формуле: среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца + стоимость транспортировки. Это значит, что импортная цена не может быть меньше, чем цена для украинцев.

Как известно, цены на газ в последнее время падают. Например, в апреле 2020 года цена на газ снизилась до 2,9 грн за кубометр без учета транспортировки. Это на 15% меньше, чем в марте. Впрочем, из-за подорожания доллара цена газа для населения в апреле может остаться на уровне мартовских цен. Впрочем, расти тарифы на газ в ближайшее время точно не будут.

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