Депутат нелегітимної Державної Думи РФ Віталій Мілонов запропонував викупити території України
 
Така думка у нього зародилася після того, як український екс-генпрокурор Святослав Піскун заявив, що Росія повинна заплатити компенсацію за майно українських громадян, що залишився в Криму.
 
Мілонову виявилося замало тільки Криму і він пішов далі.

«Раз їх хвилюють лише гроші, ми готові піти на торг. Вони хочуть трильйони за Крим. Ми готові заплатити і викупити половину територій України. Повірте, багато українців цього чекають. Тоді для них настане щасливе життя. Коли купимо половину їх земель, друга половина сама попроситься до складу Росії", - вважає політик.

милонов

Крім того, він упевнений, що Крим не повернеться Україні.

"Це маячня. Такого ніколи не буде. Україна може возз'єднатися з півостровом, тільки якщо сама приєднається до Росії", - заявив Мілонов.

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виталий милонов

Раніше він висловився про український борщ.

"Борщ — це одне з улюблених страв Російської імперії, а оскільки Україна завжди була частиною Росії, то російська кухня одна і для Києва, і для Росії. Кухня не може підкорятися якимось політичним канонам, тому російський борщ зрадницьки популярний на Україні як частина нашої загальної культури», - заявив він.

Нагадаємо, Жириновського зганьбили з-за слів про Україну, йому вже пора на цвинтар.

Як писала Politeka, випущена в бік РФ ракета прорве лють Путіна.

Також Politeka писала, що на Кримському мосту з'явилося те, чого найбільше боявся Путін.

 