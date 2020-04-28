Депутат нелегітимної Державної Думи РФ Віталій Мілонов запропонував викупити території України



Така думка у нього зародилася після того, як український екс-генпрокурор Святослав Піскун заявив, що Росія повинна заплатити компенсацію за майно українських громадян, що залишився в Криму.

Мілонову виявилося замало тільки Криму і він пішов далі.