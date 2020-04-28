«Раз їх хвилюють лише гроші, ми готові піти на торг. Вони хочуть трильйони за Крим. Ми готові заплатити і викупити половину територій України. Повірте, багато українців цього чекають. Тоді для них настане щасливе життя. Коли купимо половину їх земель, друга половина сама попроситься до складу Росії", - вважає політик.
Крім того, він упевнений, що Крим не повернеться Україні.
"Це маячня. Такого ніколи не буде. Україна може возз'єднатися з півостровом, тільки якщо сама приєднається до Росії", - заявив Мілонов.
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Раніше він висловився про український борщ.
"Борщ — це одне з улюблених страв Російської імперії, а оскільки Україна завжди була частиною Росії, то російська кухня одна і для Києва, і для Росії. Кухня не може підкорятися якимось політичним канонам, тому російський борщ зрадницьки популярний на Україні як частина нашої загальної культури», - заявив він.
Нагадаємо, Жириновського зганьбили з-за слів про Україну, йому вже пора на цвинтар.
Як писала Politeka, випущена в бік РФ ракета прорве лють Путіна.
Також Politeka писала, що на Кримському мосту з'явилося те, чого найбільше боявся Путін.